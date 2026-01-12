Μετά την 2η αγωνιστική και το ματς με τον ΠΑΟΚ η Κηφισιά επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας με 3-1 του ΟΦΗ.

Από την τελευταία θέση της βαθμολογίας ξεκόλλησε η Κηφισιά με την ομάδα του Νίκου Ζαλμά μετά την 2η αγωνιστική και την επικράτηση επί του ΠΑΟΚ να κερδίζει και τον ΟΦΗ με 3-1 (22-25, 25-22, 25-23, 25-19), αφήνοντας τελευταίο τον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου. Οι Κρητικοί από την άλλη παρέμειναν στην 5η θέση με 12 βαθμούς, χάνοντας ευκαιρία να ξεφύγουν από την Καλαμάτα 80' και τον Πανιώνιο.

Στα του αγώνα οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πολύ πιο δυνατά και πήραν το πρώτο σετ. Στην συνέχεια όμως οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι και κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή και να πάρουν αυτό το σημαντικό τρίποντο.

Τα σετ: 3-1 (22-25, 25-22, 25-23, 25-19)

H διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 12-16, 21-19, 22-25

2ο σετ: 8-6, 16-14, 20-21, 25-22

3ο σετ: 5-8, 16-15, 20-21, 25-23

4ο σετ: 5-8, 16-14, 21-18, 25-19

* Οι πόντοι του Α.Ο.Π. Κηφισιάς προήλθαν: 7 άσσοι, 51 επιθέσεις (50% αποτελεσματικότητα), 7 μπλοκ, 32 λάθη αντιπάλων και του Ο.Φ.Η. οι πόντοι προήλθαν: 3 άσσοι, 50 επιθέσεις (46% αποτελεσματικότητα), 8 μπλοκ, 28 λάθη αντιπάλων.

Α.Ο.Π.ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Νίκος Ζαλμάς): Κωτσάκης 10π. (9/22επ., 1 άσσος, 41%υπ., 23%αρ.), Μπάνοφ 20 (15/36επ., 3 μπλοκ, 2 άσσοι), Στάνκοφ 3 (3/5επ.), Ρανγκέλ 8 (6/8επ., 1 μπλοκ, 1 άσσος), Φράγκος 14 (10/19επ., 1 μπλοκ, 3 άσσοι, 55%υπ., 25%αρ.), Μπόρις 8 (6/7επ., 2 μπλοκ) / Φωλιάς (λ. – 35%υπ., 22%αρ.), Μπαρντακτζιάν, Σπυριούνης 2 (2/3επ.), Αχιλλεόπουλος (λ), Παπαγγελόπουλος.

Ο.Φ.Η. (Γιάννης Καλμαζίδης): Μακίνεν 13π. (9/21επ., 3 μπλοκ, 35%υπ., 22%αρ.), Μολίνα 16 (14/31επ., 2 μπλοκ, 46%υπ., 14%αρ.), Μιχαήλοβιτς 23 (20/36επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Βαϊόπουλος 5 (3/8επ., 2 μπλοκ), Σταθέλος 1 (1/7επ.), Μίτιτς 3 (3/5επ.) / Συναδινός (λ. – 63%υπ., 48%αρ.), Ρουμελιωτάκης, Καφαντάρης, Βλαχόπουλος.