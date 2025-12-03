Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 και 18-11 στο 4ο, ο ΠΑΟΚ έκανε τεράστια ανατροπή, επικράτησε με 3-2 του Φλοίσβου και προκρίθηκε στον τελικό του League Cup όπου θα βρει τον Ολυμπιακό.

Ένα από τα πιο συγκλονιστικά παιχνίδια της χρονιάς είδαμε στο «Ανδρέας Βαρίκας». Στον δεύτερο ημιτελικό του League Cup, Φλοίσβος και ΠΑΟΚ πάλεψαν μέχρι το τέλος με τον «δικέφαλο του βορρά» να κάνει επική αναρτροπή και να παίρνει την πρόκριση. Οι «ασπρόμαυροι» βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 2-0, ενώ στο 2-1 η ομάδα του Παλαιού Φαλήρου βρέθηκε στο 18-11. Εκεί όμως που όλα έδειχναν χαμένα, οι παίκτες του Βαλάντη Μαμάη με μια επική ανατροπή κατάφεραν να επικρατήσουν με 3-2 (25-22, 25-21, 22-25, 23-25, 15-17) και να προκριθούν στον τελικό του League Cup. Εκεί θα βρουν τον Ολυμπιακό σε μια αναμέτρηση που θα διεξαχθεί την Παρασκευή (17:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) στο «Ανδρέας Βαρίκας».

Ο Φλοίσβος από την άλλη πάλεψε και με το παραπάνω για να κάνει την μεγάλη έκπληξη, βρέθηκε μια ανάσα από το να το καταφέρει αλλά δεν μπόρεσε με τα λάθη του στο τέλος να του στοιχίζουν μια συμμετοχή σε έναν τελικό. Σίγουρα όμως έδειξε πως η βαθμολογική του θέση δεν είναι αυτή που αξίζει και πως σίγουρα μπορεί να περιμένει περισσότερα στην συνέχεια.

Περίπατος Φλοίσβου τα πρώτα δύο

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και τα δύο πρώτα σετ. Δύο σετ που ανήκαν ολοκληρωτικά στους τυπικά γηπεδούχους. Οι παίκτες του Κώστα Αρσενιάδη πιέζοντας ασφυκτικά στο σερβίς και κλείνοντας καλά πάνω στο φιλέ τον Ερνάντες, εκμεταλλεύτηκαν και το ότι δεν ξεκίνησε ο Κοβάσεβιτς και έφτασαν με χαρακτηριστική ευκολία στο 2-0

Ο Κοκκινάκης μα τα σερβίς έδωσε φιλί ζωής

Στο τρίτο και πάλι ο Φλοίσβος κατάφερε να ξεφύγει και να προηγηθεί με 12-8 δείχνοντας έτοιμος για τη νίκη και με άνετο 3-0. Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε και προηγήθηκε με 16-15, αλλά και πάλι οι τυπικά γηπεδούχοι έκαναν το 21-18. Στο σημείο εκείνο μίλησαν τα σερβίς του Κοκκινάκη που οδήγησαν τους «ασπρόμαυρους» στο να κάνουν το 22-25 και να μειώσουν σε 2-1 μπαίνοντας και πάλι στο παιχνίδι της πρόκρισης.

Μυθική ανατροπή από 18-11

Το τέταρτο σετ ήταν πραγματικά συγκλονιστικό. Και ήταν γιατί ο ΠΑΟΚ κατάφερε να κάνει μια επική, μυθική ανατροπή, από αυτές που ειδικά στο βόλεϊ ανδρών δεν βλέπουμε συχνά. Συγκεκριμένα οι γηπεδούχοι μπήκαν από την αρχή εξαιρετικά και έφτασαν στο σημείο να προηγηθούν με 18-11, μια διαφορά που ουσιαστικά τους έδινε τεράστια προοπτική πρόκρισης. Και όμως και πάλι οι «ασπρόμαυροι» βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα μείωσαν την διαφορά και έφτασαν να προηγηθούν και 22-23 με τον Κάρτεφ με μπλοκ να κάνει το 23-25 και να στέλνει το ματς στο τάι μπρέικ.

«Έσπασαν καρδιές» και στο τάι μπρέικ

Μετά από τέτοια ανατροπή ίσως πολλοί να περίμεναν πως ο ΠΑΟΚ θα έφτανε άνετα στο 2-3, αλλά και πάλι ο Φλοίσβος ήταν αυτός που έφτασε μια ανάσα από την πρόκριση. Η εξαιρετική σήμερα ομάδα του Παλαιού Φαλήρου όχι μόνο δεν τα παράτησε αλλά ήταν συνεχώς δίπλα στο αντίπαλό της και όλα κρίθηκαν στο 15-15, όταν ένα λάθος του Φαν Γκάρντερεν και ένας άσος του Κάρτεφ διαμόρφωσαν το τελικό 15-17 και 2-3 για τον ΠΑΟΚ που όπως αναφέραμε στον τελικό θα βρει απέναντί του τον Ολυμπιακό.