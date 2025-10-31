Ιδανικό ξεκίνημα στην Volley League για την Κηφισιά με την ομάδα του Νίκου Ζαλμά που δεν έπαιξε την 1η αγωνιστική γιατί ο ΟΦΗ είχε υποχρεώσεις στο Βαλκανικό Κύπελλο να επικρατεί του ΠΑΟΚ με 3-1.

Ο Α.Ο.Π. Κηφισιάς με το «καλημέρα» στο πρωτάθλημα της Volley League 2025-26 ανέτρεψε τα δεδομένα και ξαναγράφει από την αρχή όλες τις... εκτιμήσεις για φαβορί, 4αδα και παραμονή.

Με κορυφαίο τον Βούλγαρο πασαδόρο Σβέτοσλαβ Στάνκοφ που έδωσε ρεσιτάλ στην ανάπτυξη και έβγαζε με ασίστ τους συμπαίκτες του επιθετικούς απέναντι στο ισχυρό μπλοκ του ΠΑΟΚ (που έγραψε μόλις 3 πόντους από αυτό τον τομέα) η ομάδα του Νίκου Ζαλμά νίκησε με 3-1 σετ και πήρε ένα «ανέλπιστο» τρίποντο που όπως παραδέχτηκε ο Νίκος Ζαλμάς δεν περίμενε πως θα έρχονταν με τόσο ιδανικό τρόπο.

Ο ΠΑΟΚ παρότι προηγήθηκε 1-0 σετ δεν κατάφερε να τελειώσει τη δουλειά. Οι παίκτες του «μπλόκαραν» στην επιμονή των γηπεδούχων και στα τελειώματα των φάσεων από τα μισά όλων των σετ έχασαν όλες τις μονομαχίες. Μεγάλο παιχνίδι για την Κηφισιά έκαναν και οι Κωτσάκης, Σπυριούνης αλλά και ο Μπάνοφ. Έτσι η Κηφισιά μετά το ρεπό της πρεμιέρας (αναβλήθηκε λόγω Βαλκανικού Κυπέλλου ο αγώνας με τον ΟΦΗ) έκανε ιδανικό ξεκίνημα και έδειξε πως κανείς δεν είναι άτρωτος. Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την πρώτη του ήττα.

Διαιτητές: Φραγκάκης, Πρέντζας, Τσάλεντζ ρέφερι: Γεροθόδωρος, Παρατηρητής: Μαυρικίδης, Επόπτες: Ζαρμπίνης, Γεωργοπούλου, Γραμματεία: Τάλαρου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 13-16, 18-21, 20-25

2ο σετ: 7-8, 16-15, 21-27, 25-21

3ο σετ: 8-7, 16-14, 21-18, 25-20

4ο σετ: 6-8, 16-13, 21-18, 25-20

*Οι πόντοι του Α.Ο.Π.Κηφισιάς προήλθαν: 4 άσσοι, 52 επιθέσεις, 13 μπλοκ, 26 λάθη αντιπάλων και του Π.Α.Ο.Κ. οι πόντοι προήλθαν: 6 άσσοι, 46 επιθέσεις, 4 μπλοκ, 30 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (20-25, 25-21, 25-20, 25-20) σε 113΄

Α.Ο.Π.ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Νίκος Ζαλμάς): Κωτσάκης 14π. (13/24επ., 1 μπλοκ, 50%υπ., 17%αρ.), Μπάνοφ 20 (18/27επ., 1 μπλοκ, 1 άσσος), Σπυριούνης 15 (13/27επ., 1 μπλοκ, 1 άσσος, 30%υπ., 13%αρ.), Στάνκοφ 3 (1/3επ., 1 μπλοκ, 1 άσσος), Ρανγκέλ 7 (3/6επ., 4 μπλοκ), Μπόρις 10 (4/4επ., 1 άσσοι, 5 μπλοκ) / Φωλιάς (λ. – 42%υπ., 21%αρ.), Αχιλλεόπουλος (λ), Παπαδόπουλος, Τζάρας.

Π.Α.Ο.Κ. (Γιόσκο Μιλενκόσκι): Κοκκινάκης 9π. (7/18επ., 2 άσσοι, 67%υπ., 53%αρ.), Τόρρες 9 (7/21επ., 1 μπλοκ, 1 άσσος, 56%υπ., 28%αρ.), Κόλεφ 7 (3/9επ., 3 μπλοκ, 1 άσσος), Ερνάντεζ 17 (16/31επ., 1 άσσος), Κάρτεφ 9 (8/10επ.) / Μιχελάκης (λ. – 65%υπ., 22%αρ.), Μούχλιας Στ. 3 (3/4επ., 36%υπ., 9%αρ.).

Η γνώμη του πάγκου

Ο προπονητής του Α.Ο.Π.Κηφισιάς Νίκος Ζαλμάς δήλωσε: «Με τίποτα δεν θα μπορούσα να φανταστώ καλύτερο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, δεδομένης της μη καλής προετοιμασίας του παιχνιδιού λόγω των πρβλημάτων που είχαμε.Αργήσαμε να μπούμε στο παιχνίδι και στο 1ο σετ δεν ήμασταν καλοί. Από το 2ο σετ και μετά παίξαμε πολύ καλά. Ειδικά σε μπλοκ- άμυνα αντεπίθεση παίξαμε εξαιρετικά. Είναι μία σημαντική νίκη αν δεν πάρουμε βαθμούς και νίκες απέναντι σε ομάδες με κοινούς στόχους. Η νίκη δείχνει ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά. Εβδομάδα με την εβδομάδα θα είμαστε καλύτεροι».

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Γιόσκο Μιλενκόσκι είπε: «Αυτή η εμφάνισή μας είναι η χειρότερη που μπορώ να θυμηθώ. Η Κηφισιά άξιζε τη νίκη εκατό τοις εκατό και της αξίζουν συγχαρητήρια».

VOLLEY LEAGUE 2025-26

2η Αγωνιστική

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Γυμναστήριο "Ζηρίνειο" Κηφισιάς, 31/10, 19:00 (ΕΡΤ-2 Σπορ): Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Π.Α.Ο.Κ. 3-1 (20-25, 25-21, 25-20, 25-20)

Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Γυμναστήριο "Κροίσος Πέρσης" Νέας Σμύρνης, 01/11, 17:00 (Live Streaming ESAP TV): Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Ο.Φ.Η.

Διαιτητές: Βασιλειάδης, Νικάκης, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Μουζακίτη, Σαμοθράκης Κρ., Γραμματεία: Μπίτσικα.

Γυμναστήριο "Παραλίας" Καλαμάτας, 01/11, 19:00 (Live Streaming ESAP TV): Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea – Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου Members Paron

Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Καραγιαννόπουλος, Παρατηρητής: Πέρρος, Επόπτες: Τομαράς, Κοσμάς, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Γυμναστήριο ¨Δημήτριος Βικέλας" Σύρου, 02/11, 17:00 (Live Streaming ESAP TV): Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.

Διαιτητές: Βουδούρης, Γεωργιάδης, Παρατηρητής: Γεωργόπουλος, Επόπτες: Συρίγος, Βρούτσης, Γραμματεία: Καπουράνη.

Γυμναστήριο ¨Μελίνα Μερκούρη" Ρέντη, 02/11, 19:45 (ΕΡΤ-2 Σπορ): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Κυριοπούλου, Τσάλεντζ ρέφερι: Κουτσούλας, Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Παρατηρητής διαιτησίας: Γεωργουλέας, Επόπτες: Καπότης, Τσεκούρας, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.