Πραγματοποιήθηκαν οι βραβεύσεις της ΕΣΑΠ για τους καλύτερους της περασμένης σεζόν όσον αφορά την αντρική κατηγορία της Volleyball League.

Πραγματοποήθηκαν οι βραβεύσεις της ΕΣΑΠ για τη περασμένη σεζόν της Volleyball League. Σε μια όμορφη εκδήλωση στην λίμνη Βουλιαγμένης, βραβεύτηκαν οι καλύτεροι της αντρικής κατηγορίας βόλεϊ. Την τιμητική τους είχαν ο Παναθηναϊκος, ο ΠΑΟΚ αλλά και ο Μίλωνας.

Η ΕΣΑΠ ανακοίνωσε τα πρόσωπα που βραβεύτηκαν:

«Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Ανδρεόπουλος, τιμήθηκε ως κορυφαίος τεχνικός της σεζόν 2024-25. Το βραβείο του παρέδωσε ο πρόεδρος της ΕΣΑΠ, Παντελής Ταρνατόρος.



Η Θεοδώρα Κυριοπούλου αναδείχθηκε κορυφαία διαιτητής της περσινής σεζόν. Το βραβείο της απένειμε ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Πρωταθλημάτων της ΕΣΑΠ και πρόεδρος του Α.Ο.Π. Κηφισιάς, Γιώργος Παπαδόπουλος.



Ο υπεύθυνος Τύπου του ΠΑΟΚ, Γιώργος Πίκουλας, διακρίθηκε για το καλύτερο γραφείο Τύπου της περσινής σεζόν, με το βραβείο να του απονέμεται από τον προϊστάμενο του αθλητικού τμήματος της ΕΡΤ, Γιάννη Δάρα.



Η ομάδα του Μίλωνα βραβεύτηκε για την κατάκτηση του πανελλήνιου πρωταθλήματος ανδρών Κ21, πετυχαίνοντας τον τρίτο τίτλο στην ιστορία της και τον δεύτερο συνεχόμενο. Το βραβείο απένειμε η γενική γραμματέας της ΕΟΠΕ, Έφη Χρόνη-Έρωτα.



Ο ΠΑΟΚ τιμήθηκε για την κατάκτηση του πανελλήνιου πρωταθλήματος ανδρών Κ18, ενός ιστορικού τίτλου, αφού είναι ο δεύτερος αναπτυξιακός στην ιστορία του συλλόγου μετά το πρωτάθλημα εφήβων του 1983. Το βραβείο παρέλαβε ο πρόεδρος του ΤΑΑ ΠΑΟΚ Κώστας Παϊσιάδης.»