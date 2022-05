Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Κουβανό διαγώνιο Φερνάντο Ερνάντες.

Το… μπαμ ολοκληρώθηκε και επίσημα καθώς ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Φερνάντο Ερνάντες.

Ο Κουβανός θα ενισχύσει το «τριφύλλι» τη νέα σεζόν, αφήνοντας την πανίσχυρη Χάλκμπανκ, σε μία εντυπωσιακή μεταγραφή για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Εκανε μάλιστα και τις πρώτες του δηλώσεις, λέγοντας πως έχει ήδη… ερωτευτεί τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, προφανώς από την επίσκεψή του με την Τουρκική ομάδα στα ημιτελικά του Challenge Cup.

«Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού είναι απίστευτοι, είναι τρελοί και τους αγαπώ ήδη! Αυτή την ατμόσφαιρα θέλω, αυτό χρειάζομαι! Μου αρέσει να επικοινωνώ με τον κόσμο, οι φίλαθλοι είναι ο έβδομος παίκτης. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο κόσμο στο βόλεϊ. Θέλω να παίζω σε γεμάτο γήπεδο. Όλοι θεωρούν ότι οι παίκτες είναι το πιο σημαντικό αλλά οι φίλαθλοι μπορούν να αλλάξουν το παιχνίδι. Είχα και άλλες προσφορές αλλά επέλεξα τον Παναθηναϊκό λόγω του κόσμου. Θέλω να γράψουμε μαζί ιστορία! Σέβομαι τον κόσμο γιατί παίζω για τον κόσμο! Η ομάδα έκανε τη θυσία για να με φέρει και εγώ θα θυσιαστώ για την ομάδα. Όλοι πάλεψαν για να έρθω και το σέβομαι αυτό. Έρχομαι στον Παναθηναϊκό για τους φιλάθλους. Ο Ντάντε και ο Αγκάμεζ με έχουν ενημερώσει για την Ελλάδα και ανυπομονώ να παίξω μπροστά στον κόσμο του Παναθηναϊκού» είπε στις πρώτες του δηλώσεις

Αναλυτικά το βιογραφικό του:

CEV Challenge Cup

Silver medal 2021/2022 – Halkbank Ankara

Πρωταθλήματα – Κύπελλα

2017/2018 Turkish Cup, Halkbank Ankara

2017/2018 Turkish Championship, Halkbank Ankara

Ατομικές Διακρίσεις

2008: NORCECA U21 Championship – Best Server

2011: NORCECA Championship – Best Server

2011: Pan American Games – Best Server

2011: FIVB World Cup – Best Scorer

2016: Italian Championship – Best Server

2017: Italian Championship – Best Spiker

2018: Turkish Championship – Best Opposite

Με την Εθνική Κούβας

FIVB World Championship

Silver medal 2010

FIVB World Grand Champions Cup

Silver medal 2009

Pan American Games

Silver medal 2011

NORCECA Championship

Gold medal 2009

Gold medal 2011

Με τις μικρές Εθνικές Ομάδες

2008 Gold medal NORCECA U21 Championship

2009 Silver medal FIVB U21 World Championship

Προηγούμενες ομάδες :

2008–2013 La Habana (Κούβα)

2013–2015 JTEKT Stings (Ιαπωνία)

2015–2016 Exprivia Molfetta (Ιταλία)

2016–2017 LPR Piacenza (Ιταλία)

2017–2018 Halkbank Ankara (Τουρκία)

2018–2019 Emma Villas Volley (Ιταλία)

2019–2020 Kioene Padova (Ιταλία)

2020–2022 Halkbank Ankara (Τουρκία)