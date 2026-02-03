Η ΑΕΚ «καθάρισε» το τρίποντο κόντρα στον ΠΑΟΚ

Η ΑΕΚ επιβλήθηκε επί του ΠΑΟΚ με 3-1 σετ στο Ολυμπιακό Χωριό, πανηγυρίζοντας την 7η νίκη της στη Volley League γυναικών.

Η ΑΕΚ επικράτησε επί του ΠΑΟΚ με 3-1 σετ στο γυμναστήριο του Ολυμπιακού Χωριού, στον αγώνα που έκλεισε το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Volley League γυναικών.

Η ΑΕΚ με το τρίποντο έφτασε τους 25β. και μείωσε τη διαφορά από τον έκτο ΖΑΟΝ στους δύο και είναι πέντε πίσω από τον τέταρτο ΑΟ Θήρας.

Η Ένωση αγωνίστηκε με τη Ντιουφ διαγώνια στη θέση της Γιουζγκέντς και ήταν η πρώτη σκόρερ της αναμέτρησης με 26 πόντους, ενώ σπουδαία δουλειά έκανε η Κυπαρίσση με 20 και 6 μπλοκ. Διψήφια και η Καββαδία με 14.

Για τον ΠΑΟΚ η Τάουμπνερ είχε 24, Κότσιτς και Τοντάι είχαν από 12 και 11 αντίστοιχα και η Μπάκα 10.

Στο πρώτο σετ με μπλοκ της Κυπαρίσση η ΑΕΚ προηγήθηκε νωρίς με 5-1.Με τα σερβίς της Τάουμπνερ ο ΠΑΟΚ πέρασε μπροστά με 8-10 και από εκείνο το σημείο και μετά οι δύο ομάδες πήγαιναν μαζί στο σκορ μέχρι το 21-21. Η Κυπαρίση έδωσε δύο σετ μπολ στην ομάδα της (24-22), η Ντιουφ έχασε τη κόντρα επίθεση (24-23) αλλά η ίδια έδωσε το σετ στην ΑΕΚ για το 25-23.

Στο δεύτερο σετ η Ένωση είχε το προβάδισμα μέχρι το 19-15. Με συνεχόμενους πόντους της Τάουμπνερ ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε και με τη Σίζαρ πέρασε μπροστά με 19-20. Η Σέρβα ήταν η πρωταγωνίστρια μέχρι το φινάλε του σετ και με δικό της μπλοκ έγινε το 25-27.

Στο τρίτο σετ οι δύο συνεχόμενοι άσσοι της Τοντάι έδωσαν προβάδισμα πέντε πόντων στον ΠΑΟΚ (5-10). Η Κιουτσιούκη με μπλοκ έφερε το σετ στα ίσα (15-15) και έκτοτε το σετ κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ο δικέφαλος του βορρά με λάθος της Ντιουφ προηγήθηκε με 22-23, όμως η ΑΕΚ με σερί 3-0 έκλεισε το σετ για το 25-23.

Στο τέταρτο σετ ο ΠΑΟΚ είχε τον έλεγχο μέχρι το 11-15. Καββαδία και Ντιουφ μείωσαν στον πόντο, και λίγο αργότερα το μπλοκ της Κυπαρίσση και το λάθος της Τάουμπνερ έδωσαν το προβάδισμα στην ΑΕΚ (18-17). Οι αθλήτριες του Κώστα Ταμπουρατζή κράτησαν το προβάδισμα μέχρι το τέλος και η Μπουρτέα διαμόρφωσε το τελικό 25-21.

Διαιτητές: Γεωργιάδης, Μενεσλής, Παρατηρητής διαιτησίας: Πολίτης, Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Επόπτες: Δουκάκη, Σταμπούλογλου, Γραμματεία: Λορέντζου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-3, 16-15, 21-20, 25-23

2ο σετ: 8-6, 16-12, 21-20, 25-27

3ο σετ: 5-8, 15-16, 21-20, 25-23

4ο σετ: 8-7, 14-16, 21-19, 25-21

*Οι πόντοι της ΑΕΚ προήλθαν από 1 άσσο, 64 επιθέσεις, 14 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων και του ΠΑΟΚ προήλθαν από 6 άσσους, 52 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (25-23, 25-27, 25-23, 25-21) σε 112'

Α.Ε.Κ. (Κώστας Ταμπουρατζής): Κιουτσιούκη 7 (4/12 επ., 3 μπλοκ), Βάλκοβα 3 (2/2 επ., 1 μπλοκ), Μπουρτέα 9 (7/26 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 59% υπ. - 6% άριστες), Ντιούφ 26 (25/59 επ., 1 μπλοκ), Καββαδία 14 (12/17 επ., 2 μπλοκ), Κυπαρίσση 20 (14/36 επ., 6 μπλοκ, 49% υπ. - 21% άριστες) / Ξηντάρα (λ, 65% υπ. - 42% άριστες), Βουλγαράκη (λ), Σέτναν.

Π.Α.Ο.Κ. (Γιάννης Γιαπάνης): Τάουμπνερ 24 (20/47 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Τοντάι 11 (6/13 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ), Σίζαρ 9 (8/25 επ., 1 μπλοκ, 38% υπ. - 20% άριστες), Κότσιτς 12 (8/13 επ., 4 μπλοκ), Βαν Ντε Βίβερ 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ), Μπάκα 10 (8/35 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 50% υπ. - 29% άριστες) / Καραμπάση (λ, 41% υπ. - 22% άριστες), Απλαδά, Αντύπα, Θεοδοσίου, Καραφουλίδου 1 (1/4 επ.).

H βαθμολογία