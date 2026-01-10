Με ένα αμφίρροπο παιχνίδι ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα της 13ης αγωνιστικής. Στη Βούλα η Θέτιδα επικράτησε με 3-2 του ΖΑΟΝ και ανέβηκε στην 8η θέση.

Η Θέτιδα πήρε το θρίλερ απέναντι στον ΖΑΟΝ με 3-2 σετ στο κλειστό της Βούλας και σταμάτησε το αρνητικό σερί των πέντε ηττών.

Η ομάδα του Γιάννη Νικολάκη έδωσε το όγδοο φετινό της αγώνα στο τάι μπρέικ σε 13 αγωνιστικές, πανηγυρίζοντας την τρίτη της νίκη και τέταρτη συνολικά στο πρωτάθλημα. Με το δίποντο η Θέτιδα ανέβηκε στην 8η θέση της βαθμολογίας με 14 βαθμούς, αφήνοντας στην 9η και στο -2 τον Μίλωνα, που όμως έχει αγώνα λιγότερο.

Στον ΖΑΟΝ το ντεμπούτο τους έκαναν η Μάρλεν Κοβαλέφσκα και η Ευφροσύνη Αλεξάκου, οι οποίες μόλις γύρισαν από την Ισπανία που αγωνίστηκαν για τελευταία φορά με τον Πανιώνιο, ενσωματώθηκαν αμέσως στην ομάδα της Κηφισιάς. Ο ΖΑΟΝ με τον βαθμό που απέσπασε έφτασε τους 22 και ανέβηκε πέμπτος, έχοντας αγώνα περισσότερο από τον ΑΟ Θήρας που είναι έκτος με 21 βαθμούς.

Σπουδαίο παιχνίδι έκανε η Κύπρια κεντρική της Θέτιδας Γεωργία Σταυρινίδη με 9 από 17 μπλοκ της Θέτιδας και 16 πόντους συνολικά, ενώ καθοριστικές ήταν και η Ασημίνα Νικολογιάννη με 19 και η Ολίβια Ούτερμπακ με 22.

Για τον ΖΑΟΝ η Ευφροσύνη Αλεξάκου στον πρώτο της αγώνα με τη νέα της ομάδα πρόσφερε 22 πόντους, ενώ διψήφιες ήταν ακόμα η Ελπίδα Τικμανίδου (16π.), η Αναστασία Κραϊντούμπα στα τέσσερα σετ που αγωνίστηκε (15π.), η Έρικα Γράβαρη με 13 και 6 μπλοκ και η Κατερίνα Γιώτα με 10.

Διαιτητές: Πρέντζας, Κατερλή, Τσάλεντζ ρέφερι: Κουτσούλας, Παρατηρητής: Καπάνταης, Επόπτες: Τρίκκα, Πετρόπουλος, Γραμματεία: Νικολάου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 3-8, 11-16, 15-21, 19-25

2ο σετ: 8-3, 16-12, 21-17, 25-22

3ο σετ: 8-5, 16-14, 21-20, 25-20

4ο σετ: 7-8, 13-16, 19-21, 23-25

5ο σετ: 5-2, 10-6, 12-8, 15-10

*Οι πόντοι της Θέτιδας προήλθαν από 5 άσσους, 54 επιθέσεις, 17 μπλοκ και 31 λάθη αντιπάλων και του ΖΑΟΝ προήλθαν από 1 άσσο, 64 επιθέσεις, 15 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (19-25, 25-22, 25-20, 23-25, 15-10) σε 137'

Α.Σ.Π. ΘΕΤΙΣ (Γιάννης Νικολάκης): Φερέιρα 2 (2 άσσοι), Βλαχάκη 2 (1/11 επ., 1 μπλοκ, 22% υπ. - 22% άριστες), Σταυρινίδη 16 (5/10 επ., 2 άσσοι, 9 μπλοκ), Ούτερμπακ 22 (17/44 επ., 5 μπλοκ), Ματσαρόκη 6 (4/9 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Νικολογιάννη 19 (19/43 επ., 57% υπ. - 24% άριστες) / Μανιατογιάννη (λ, 64% υπ. - 21% άριστες), Γαροφαλάκη, Κυπαρίσση, Πάλαγκ 9 (8/24 επ., 1 μπλοκ, 69% υπ. - 31% άριστες).

Ζ.Α.Ο.Ν. (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 10 (6/14 επ., 4 μπλοκ), Τικμανίδου 16 (14/39 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 54% υπ. - 14% άριστες), Αλεξάκου 22 (21/40 επ., 1 μπλοκ, 41% υπ. - 24% άριστες), Γράβαρη 13 (7/15 επ., 6 μπλοκ), Κοβαλέφσκα 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ), Κραϊντούμπα 15 (13/33 επ., 2 μπλοκ) / Μπελιά (λ, 50% υπ. - 17% άριστες), Σπυροπούλου (λ, 63% υπ. - 37% άριστες), Φουμάκη, Ζιώγα 2 (2/11 επ.), Νικόλοβα.

Η γνώμη του πάγκου

Γιάννης Νικολάκης (Α.Σ.Π. Θέτις): «Είμαστε μαθημένοι στο 3-2. Έχουμε μία ομάδα που παλεύει κάθε αγώνα. Αξίζουν συγχαρητήρια στις αθλήτριές μου γιατί παλεύουν μέχρι τον τελευταίο πόντο. Σε κάποια διαστήματα παίξαμε καλά, σε άλλα έφυγε το μυαλό μας αλλά πήραμε μία μεγάλη νίκη. Στόχος μας είναι τα πλέι οφ. Έχουμε δύσκολο μήνα και πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτόν τον ρυθμό. Συγχαρητήρια στις αθλήτριές μου που διαχειρίστηκαν έναν αγώνα με δύο αθλήτριες απέναντι που έπαιξαν πιθανόν και χωρίς προπόνηση αλλά έδειξαν την ποιότητά τους. Κρατάμε το θετικό αποτέλεσμα και προχωράμε βήμα-βήμα. Πήραμε μία νίκη που θα βοηθήσει κυρίως στην ψυχολογία μας».

Γεωργία Σταυρινίδη (Α.Σ.Π. Θέτις): «Είμαστε χαρούμενες για τη νίκη. Υπάρχει ένα... θέμα με τα πέντε σετ στην Θέτιδα. Θέλαμε το τρίποντο αλλά και η νίκη μας δίνει χαρά. Κάναμε ως ομάδα αρκετά λάθη, τα οποία θα έπρεπε να τα μαζέψουμε, ειδικά στο τέταρτο σετ όταν έκαιγε η μπάλα. Όμως, μείναμε συγκεντρωμένες στο τάι μπρέικ. Στόχος μας είναι να μειώσουμε τα λάθη και να επικεντρωθούμε περισσότερο στην άμυνα στο φιλέ και στη πίσω ζώνη».

Ευφροσύνη Αλεξάκου (Ζ.Α.Ο.Ν.): «Δεν ξέρω ακριβώς τι έφτιαξε για την ήττα σήμερα. Μαζί με την Κοβαλέφσκα σήμερα είδαμε την ομάδα για πρώτη φορά. Αν αναλογιστούμε ότι δεν έχουμε βρεθεί ακόμα σε προπόνηση με τις υπόλοιπες συμπαίκτριές μας, παίξαμε καλά. Είμαστε ευχαριστημένη για το πως παίξαμε γιατί δεν τα παρατήσαμε μέχρι το τέλος».

VOLLEY LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 13ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Σάββατο 10/1

ΑΕΚ – Ηλυσιακός 3-1 (25-17, 21-25, 25-15, 25-15)

ΠΑΟΚ – Άρης 3-0 (25-18, 25-22, 25-12)

Θέτις Βούλας – ΖΑΟΝ 3-2 (19-25, 25-22, 25-20, 23-25, 15-10)

Κυριακή 11/1

Ολυμπιακός – Μαρκόπουλο (17:00)

Παναθηναϊκός – Πανιώνιος (18:15)

Η αναμέτρηση ΑΟ Θήρας – Μίλων αναβλήθηκε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Παναθηναϊκός 33

2. Ολυμπιακός 30

3. Πανιώνιος 27

4. ΠΑΟΚ 24

5. ΖΑΟΝ 22

6. ΑΟ Θήρας 21

7. ΑΕΚ 21

8. Θέτις Βούλας 14

9. Μίλων 12

10. Μαρκόπουλο 8

11. Άρης 7

12. Ηλυσιακός 6