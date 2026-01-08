Ενίσχυση στα άκρα για τον ΑΟ Θήρας με την ομάδα της Σαντορίνης να ανακοινώνει την απόκτηση της 26χρονης, Αντάνα Λοράν Σαντ.

Μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου και οι ομάδες προσπαθούν να ενισχυθούν όσο μπορούν για το δεύτερο μισό και πιο σημαντικό, μέρος του πρωταθλήματος και Κυπέλλου. Μια από αυτές είναι και ο ΑΟ Θήρας με το συγκρότημα της Σαντορίνης να ανακοινώνει την απόκτηση της 26χρονης, Αντάνα Λοράν Σαντ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η διοίκηση του Α.Ο. Θήρας ανακοινώνει με χαρά την έναρξη συνεργασίας με την Αμερικανίδα αθλήτρια Αντάνα Λοράν Σαντ (Adanna Lauran Schad) για το υπόλοιπο της σεζόν 2025-2026.

Γεννημένη στο Όστιν του Τέξας στις 10 Οκτωβρίου 1999, η 26χρονη ακραία, ύψους 1,83μ., πριν παντρευτεί τον άσο του NFL, Keonte Schad, ήταν γνωστή στο άθλημα ως Αντάνα Ρόλινς (Adanna Rollins).

Συνδύασε με απόλυτη επιτυχία την αθλητική της καριέρα παράλληλα με την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, αφού η Σαντ είναι πτυχιούχος Business and Marketing, ενώ παράλληλα αγωνιζόμενη στο κορυφαίο επίπεδο του NCAA με 3 πανεπιστημιακές ομάδες (Μινεσότα, Πεν Στέιτ, Κεντάκι) κατέκτησε πληθώρα σημαντικών διακρίσεων και τίτλων.

Ως επαγγελματίας η Σάντ αγωνίστηκε στα πρωταθλήματα του Πόρτο Ρίκο και της Ιταλίας με τις, και αντίστοιχα. Στη θητεία της στην πορτορικανή Λίγκα LVSF κατέκτησε με την Pinkin de Corozal το πρωτάθλημα το 2022-23. Την επόμενη σεζόν αναδείχθηκε κορυφαία ακραία του πρωταθλήματος για λογαριασμό της Changas de Naranjito. Το 2024-2025 αγωνίστηκε για ένα διάστημα στην ιταλική Serie A2 με τα «χρώματα» της Akademia Sant’Anna στη Μεσίνα και στη συνέχεια επέστρεψε στην Changas de Naranjito.

Ο Α.Ο. Θήρας καλωσορίζει την Αντάνα στην οικογένεια του και της εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία στην εκπλήρωση των προσωπικών, αλλά και ομαδικών της στόχων».