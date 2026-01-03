Με την Κένια Καρκάθες να κάνει ντεμπούτο ο Ολυμπιακός πέρασε από την Βούλα επικρατώντας της Θέτιδας με 3-1.

Ο Ολυμπιακός πέρασε από τη Βούλα με 3-1 σετ επί της Θέτιδας και ξεκίνησε με νίκη το 2026. Οι ερυθρόλευκες διατηρήθηκαν στην δεύτερη θέση και στο -3 από τον Ολυμπιακό και πλέον στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην αναμέτρηση με την σέρβικη Λαϊκοβατς για την 3η αγωνιστική του Γ' ομίλου του Τσάμπιονς Λιγκ.

Η Θέτιδα πάλεψε τον αγώνα μέχρι το τέλος, όμως στο φινάλε του τέταρτου σετ λύγισε από την ανωτερότητα των αθλητριών της ομάδας του Πειραιά.

Το ντεμπούτο της με τη φανέλα του Ολυμπιακού έκανε η Κένια Καρκάθες που πήρε τη θέση της Γιοβάνα Στεβάνοβιτς στην τετράδα των ξένων.

Διαιτητές: Αντωνόπουλος, Τόλιος, Παρατηρητής: Πολίτης, Επόπτες: Ανδρέου, Δουκάκη, Γραμματεία: Χαρίτου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 12-16, 18-21, 20-25

2ο σετ: 8-6, 16-13, 20-21, 21-25

3ο σετ: 3-8, 16-13, 21-15, 25-18

4ο σετ: 8-7, 13-16, 20-21, 21-25

*Οι πόντοι της Θέτιδας προήλθαν από 4 άσσους, 48 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων και του Ολυμπιακού προήλθαν από 3 άσσους, 54 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (20-25, 21-25, 25-18, 21-25) σε 108'

Α.Σ.Π. ΘΕΤΙΣ (Γιάννης Νικολάκης): Φερέιρα 5 (1/4 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Βλαχάκη 18 (16/45 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 33% υπ. - 8% άριστες), Σταυρινίδη 6 (3/9 επ., 3 μπλοκ), Ούτερμπακ 7 (7/29 επ.), Ματσαρόκη 6 (4/10 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Νικολογιάννη 11 (9/26 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 50% υπ. - 19% άριστες) / Μανιατογιάννη (λ, 52% υπ. - 10% άριστες), Γαροφαλάκη, Πάλαγκ 10 (8/18 επ., 2 μπλοκ, 67% υπ. - 33% άριστες).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Εμμανουηλίδου 5 (3/9 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Κούμπουρα 25 (23/56 επ., 2 μπλοκ), Τερζόγλου 9 (5/9 επ., 4 μπλοκ), Καρκάθες 14 (13/37 επ., 1 μπλοκ, 31% υπ. - 23% άριστες), Κόνεο 3 (2/14 επ., 1 άσσος, 60% υπ. - 40% άριστες), Ντι Ιούλιο 2 (1/1 επ., 1 άσσος) / Αρτακιανού (λ, 59% υπ. - 47% άριστες), Σαμπάτη (λ), Ηλιοπούλου, Οικονομίδου, Αμπντεραχίμ 7 (7/20 επ., 82% υπ. - 41% άριστες).

Η γνώμη του πάγκου

Γιάννης Νικολάκης (Α.Σ.Π. Θέτις): «Η αλήθεια είναι ότι δεν έγινε ποιοτικό παιχνίδι. Είχε μεγάλη ένταση ο αγώνας. Η Θέτιδα παρότι σε μέσο όρο ηλικίας είναι χαμηλά παλεύει τον κάθε αγώνα και δίνει το 100% και αυτό είναι το ζητούμενο. Ζητούμενο είναι και η συλλογή βαθμών και συνεχίζουμε για μία καλύτερη συγκομιδή. Στόχος μας είναι τα πλέι οφ. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που στα κρίσιμα έδειξα εμπειρία. Συγχαρητήρια και στην ομάδα μου όμως γιατί όταν βλέπω να παλεύει έτσι απέναντι σε τέτοιους αντιπάλους με κάνει χαρούμενο».

Μπράνκο Κοβάτσεβιτς (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.): «Περιμέναμε ένα δύσκολο αγώνα σε ένα ιδιαίτερο γήπεδο. Ίσως το πρώτο παιχνίδι μετά τη διακοπή δεν ήταν υψηλής ποιότητας αλλά συγχαρητήρια στις δύο ομάδες για τις άμυνές τους. Η επίθεση μας δεν ήταν τόσο καλή και έχουμε αρκετά περιθώρια βελτίωσης».

VOLLEY LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ 12ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Παρασκευή 2/1

Άρης – Παναθηναϊκός 0-3 (16-25, 22-25, 14-25)

Σάββατο 3/1

Μίλων – ΠΑΟΚ 0-3 (24-26, 23-25, 28-30)

Μαρκόπουλο – ΑΟ Θήρας1-3 (11-25, 14-25, 25-22, 16-25)

Πανιώνιος – ΑΕΚ3-1 (21-25, 25-21, 25-22, 25-23)

Θέτις Βούλας – Ολυμπιακός1-3 (20-25, 21-25, 25-18, 21-25)

ΖΑΟΝ – Ηλυσιακός 3-0 (25-18, 25-22, 25-16)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Παναθηναϊκός 33

2. Ολυμπιακός 30

3. Πανιώνιος 27

4. ΑΟ Θήρας 24

5. ΖΑΟΝ 21

6. ΠΑΟΚ 21

7. ΑΕΚ 18

8. Μίλων 12

9. Θέτις 12

10. Μαρκόπουλο 8

11. Άρης 7

12. Ηλυσιακός 6