Ακόμα μία νίκη για τον Παναθηναϊκό στην φετινή Volley League Γυναικών με τις «πράσινες» να επικρατούν με 3-0 του ΠΑΟΚ και να κάνουν το 6 στα 6 μένοντας στην 2η θέση πίσω από τον Ολυμπιακό.

Ντέρμπι στα χαρτιά ήταν η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική της Volley League Γυναικών, με τις «πράσινες» πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση να το μετατρέπουν σε περίπατο επικρατώντας με 3-0 (25-22, 25-15, 25-23).

Οι πρωταθλήτριες παραμένουν οι μοναδικές αήττητες στο πρωτάθλημα και με το τρίποντο αυτό βρίσκονται στην 2η θέση με 15 βαθμούς, πίσω από τον Ολυμπιακό που έχει 16. Οι «ασπρόμαυρες» που στο τρίτο σετ προσπάθησαν να αντιδράσουν χωρίς να τα καταφέρουν έπεσαν στην 3η θέση με 12 βαθμούς, όσους έχει και ο εξαιρετικός φέτος ΖΑΟΝ.

Η Μικάγια Γουάιτ με 19 πόντους ήταν η κορυφαία για τις νικήτριες, δίνοντας λύσεις σε κρίσιμα σημεία, ιδιαίτερα στο πρώτο και στο τρίτο σετ. Η Χέιλι Μπένετ ήταν επίσης διψήφια με 15 πόντους, όπως και η Μόνικα Λαμπκόφσκα με 10. Από τον ΠΑΟΚ ξεχώρισε η Τάρα Σίζαρ με 15 πόντους.

Διαιτητές: Κουτσούλας, Λιδωρικιώτη, Τσάλεντζ ρέφερι: Μυλωνάκης, Παρατηρητής: Γεωργουλέας, Επόπτες: Σπίγγου, Σωνάκης, Γραμματεία: Γλυκού.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 16-14, 21-18, 25-22

2ο σετ: 8-5, 16-10, 21-12, 25-15

3ο σετ: 8-6, 16-13, 21-20, 25-23

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 3 άσσους, 49 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων και του ΠΑΟΚ F&U προήλθαν από 2 άσσους, 41 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-22, 25-15, 25-23) σε 85'

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 8 (3/5 επ., 5 μπλοκ), Γουάιτ 19 (19/31 επ., 58% υπ. - 25% άριστες), Μπένετ 15 (14/29 επ., 1 άσσος), Κωνσταντινίδου, Σάμανταν 5 (3/10 επ., 2 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 10 (10/17 επ., 41% υπ. - 19% άριστες) / Αντωνακάκη (λ, 56% υπ. - 33% άριστες), Ρόγκα (λ), Τάνη, Ράπτη 2 (2 άσσοι), Παπαγεωργίου, Παπά.

Η γνώμη του πάγκου

Αλεσάντρο Κιαπίνι (Παναθηναϊκός Α.Ο.): «Αυτή την εβδομάδα δουλέψαμε πολύ καλά. Πρέπει να είμαι ειλικρινής, τα κορίτσια δουλεύουν πολύ σκληρά στην προπόνηση και περίμενα ότι θα κάνουμε ένα σπουδαίο ματς. Ο ΠΑΟΚ είναι μία πολύ καλή ομάδα και το έχουν δείξει. Είχαμε προβλήματα μέσα στο ματς αλλά κάναμε πολύ καλή δουλειά με το σερβίς και τη μπλοκ-άμυνα μας και είμαι πολύ χαρούμενος. Έχουμε πολλά πράγματα για να βελτιώσουμε, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο. Αύριο κατευθείαν θα πάμε να δουλέψουμε για να είμαστε έτοιμοι στον ευρωπαϊκό μας αγώνα».

Γιάννης Γιαπάνης (Π.Α.Ο.Κ. F&U): «Σίγουρα ο Παναθηναϊκός έπαιξε αρκετά καλά, ήταν πολύ καλός στο μπλοκ. Πολλά πράγματα πήγαν λάθος για εμάς, η υποδοχή μας δεν πήγε καλά, στο σερβίς δεν πιέσαμε και υπήρχαν στιγμές που δεν βρήκαμε λύσεις στην επίθεση. Όπως λέω και στις νίκες και στις ήττες δουλειά μας είναι να βελτιωνόμαστε κάθε εβδομάδα. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε και περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα».

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής

Πανιώνιος Betsson – Θέτις 3-2 (22 – 25 23 – 25 29 – 27 25 – 13 15 – 7)

ΑΕΚ – ΑΟ Θήρας 0-3 (19 – 25 21 – 25 23 – 25)

Άρης – Μαρκόπουλο 3-0 (25-11, 25-20, 25-16)

Ηλυσιακός – Ολυμπιακός 0-3 19-25, 22-25, 14-25

ΖΑΟΝ – Μίλων 3-1 (20-25, 25-22, 25-20, 25-16)

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-0 (25-22, 25-15, 25-23)

Η βαθμολογία της Volley League Γυναικών

1. Ολυμπιακός 16

2. Παναθηναϊκός 15

3. ΠΑΟΚ 12

4. ΖΑΟΝ 12

5. ΑΟ Θήρας 10

6. Πανιώνιος 9

7. Μαρκόπουλο 8

8. Θέτις 8

9. Μίλων 7

10. ΑΕΚ 6

11. Άρης 3

12. Ηλυσιακός 2

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής

28/11 19:30 Μαρκόπουλο – Πανιώνιος Betsson

29/11 19:00 ΑΟ Θήρας – Παναθηναϊκός

29/11 19:30 Θέτις – Ηλυσιακός

29/11 20:15 Ολυμπιακός – ΑΕΚ

30/11 17:00 ΠΑΟΚ – ΖΑΟΚ

01/12 20:30 Μίλων – Άρης