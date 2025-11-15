Άνετο τρίποντο της Θέτιδας κόντρα στον Άρη

Την δεύτερη και μάλιστα συνεχόμενη, νίκη της στο φετινό πρωτάθλημα πέτυχε η Θέτιδα με την ομάδα της Βούλας να επικρατεί του Άρη με 3-0.

Με την Ολίβια Ούτερμπακ να σταματάει στους 22 πόντους και άξιες συμπαραστάτριες τις Άγκνες Πάλαγκ και Ασημίνα Νικολογιάννη, η Θέτιδα επικράτησε με 3-0 σετ του Άρη στο κλειστό της Βούλας.

Είναι η δεύτερη φετινή νίκη και μάλιστα συνεχόμενη για την ομάδα του Γιάννη Νικολάκη που πανηγύρισε το πρώτο της φετινό τρίποντο. Ο Άρης παρέμεινε η μοναδική ομάδα χωρίς σετ στο πρωτάθλημα, ενώ είχε βρεθεί κοντά στην κατάκτηση του πρώτου σετ.

Διαιτητές: Γεωργάκη, Χατζηβασιλείου, Παρατηρητής: Μαυρικίδης, Επόπτες: Δημόπουλος, Μαστοράκη, Γραμματεία: Χαρίτου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-4, 16-9, 19-21, 25-22

2ο σετ: 8-5, 16-8, 21-14, 25-16

3ο σετ: 8-3, 16-15, 21-17, 25-21

*Οι πόντοι της Θέτιδας προήλθαν από 9 άσσους, 48 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων και του Άρη προήλθαν από 5 άσσους, 27 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-22, 25-16, 25-21) σε 82'

Α.Σ.Π. ΘΕΤΙΣ (Γιάννης Νικολάκης): Φερέιρα 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ), Κλαρκ 4 (3/10 επ., 1 μπλοκ), Ούτερμπακ 22 (16/33 επ., 5 άσσοι, 1 μπλοκ), Πάλαγκ 15 (14/27 επ., 1 άσσος, 60% υπ. - 40% άριστες), Ματσαρόκη 5 (4/6 επ., 1 μπλοκ), Νικολογιάννη 11 (9/26 επ., 2 άσσοι, 45% υπ. - 14% άριστες) / Μανιατογιάννη (λ, 55% υπ. - 36% άριστες), Βλαχάκη 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ, 22% υπ. - 11% άριστες), Γαροφαλάκη 1 (1 άσσος), Κυπαρίσση.

Α.Σ. ΑΡΗΣ (Χρήστος Πάτρας): Μίλιεβιτς, Πλακιά 5 (2/8 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Μερτέκη 9 (7/22 επ., 2 μπλοκ, 67% υπ. - 33% άριστες), Ράιλιτς 6 (3/14 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 46% υπ. - 33% άριστες), Νίλσον 1 (1 άσσος), Ζαντορονάι 17 (15/41 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Αδάμου (λ, 54% υπ. - 17% άριστες), Ευθυμιοπούλου (λ, 20% υπ. - 20% άριστες), Τόλιου, Γζουντέλλη, Λαμπριανίδου.

Η γνώμη του πάγκου

Γιάννης Νικολάκης (Α.Σ.Π. Θέτις): «Συγχαρητήρια στην ομάδα. Επιτέλους μετά από καιρό ήρθε μία καθαρή νίκη, την οποία είχαμε ανάγκη. Η προηγούμενη νίκη μέσα στον Μίλωνα ήταν μία ψυχολογική... ντόπα. Σήμερα λειτουργήσαμε σωστά, κυρίως στο κομμάτι σερβίς και μπλοκ-άμυνα. Βλέπουμε ότι όλα τα παιχνίδια είναι στη κόψη του ξυραφιού και αν δεν είσαι σοβαρός θα έχεις προβλήματα. Στα κρίσιμα σημεία είχαμε ψυχραιμία και ήρθε αυτό το τρίποντο».

Ολίβια Ούτερμπακ (Α.Σ.Π. Θέτις): «Ξεκινήσαμε δυνατά και είναι κάτι που δουλεύουμε καθημερινά στις προπονήσεις. Παίξαμε καλά ως ομάδα και αυτό είναι το σημαντικό. Προπονηθήκαμε καλά γιατί ξέραμε ότι θα ήταν ένας δύσκολος αγώνας και αυτή η δουλειά βγήκε στο γήπεδο».

Χρήστος Πάτρας (Α.Σ. Άρης): «Δεν πηγαίναμε καλά στο πρώτο σετ, αλλά καταφέραμε να καλύψουμε μία μεγάλη διαφορά. Ό,τι χτίζουμε το χάνουμε σε 2-3 λεπτά. Ξέρουμε τι γίνεται. Θα δούμε τι θα γίνει και ποιοι φταίνε. Αυτά είναι δικά μας θέματα. Προσπάθεια γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται. Σήμερα ο αγώνας κρίθηκε στη πρώτη μπάλα και στην άμυνα. Οι συνεχόμενες ήττες μας έχουν επηρεάσει. Είμαστε σε όλα τα σετ μέσα αλλά ξέρουμε τα κενά μας».

Εβελίνα Γζουντέλλη (Α.Σ. Άρης): «Θα μπορούμε σίγουρα να παίξουμε καλύτερα. Πρέπει να το αφήσουμε πίσω μας, να κοιτάξουμε μπροστά και να προσπαθήσουμε να νικήσουμε τους επόμενους αγώνες. Η ψυχολογία παίζει σημαντικό ρόλο αλλά πρέπει να βελτιωθούμε στο πως σκεφτόμαστε μέσα στον αγώνα».