Άνετο τρίποντο για τον ΑΟ Θήρας κόντρα στον Ηλυσιακό

Χωρίς να αντιμετωπίσει το παραμικρό πρόβλημα ο ΑΟ Θήρας επικράτησε του Ηλυσιακού με 3-0 παίρνοντας τη δεύτερη νίκη του την φετινή χρονιά.

Δεύτερη νίκη στη σεζόν για τον ΑΟ Θήρας που αν και αγωνίστηκε σ' ένα ακόμη ματς χωρίς την Άμποτ κατάφερε να επικρατήσει με 3-0 του Ηλυσιακού.

Με εξαίρεση το πρώτο σετ, όπου η ομάδα της Σαντορίνης επικράτησε εύκολα, στα άλλα δύο έγινε πραγματική μάχη, με τη γηπεδούχο να είναι πιο ψύχραιμη στα κρίσιμα σημεία.

Διαιτητές: Πρέντζας, Μαλλιάρα, Παρατηρητής: Καπάνταης, Επόπτες: Κώτσιας, Πολάτος, Γραμματεία: Μισιάκα.

Διακύμανση

1ο σετ: 8-3, 16-8, 21-12, 25-16

2ο σετ: 7-8, 11-16, 18-22, 25-23

3ο σετ: 7-8, 16-15, 21-19, 25-23

Τα σετ: 3-0 (25-16, 25-23, 25-23) σε 83'.

*Οι πόντοι του ΑΟ Θήρας προήλθαν από 4 άσσους, 46 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του Ηλυσιακού προήλθαν από 3 άσσους, 38 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων.

Α.Ο. ΘΗΡΑΣ (Μανώλης Σκουλικάρης): Αντσάντε 1 (1/3 επ.), Πάβισιτς 12 (11/27 επ., 1 άσσος, 31% υπ.-06% άριστες), Σιρίνινα 7 (5/9 επ., 2 μπλοκ), Μάασε 19 (17/32 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Τσιόγκα 9 (6/11 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Γενιτσαρίδη 8 (6/16 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 56% υπ.-24% άριστες) / Τουλγαρίδου (λ, 57% υπ.-43% άριστες), Σαουλίδου (λ, 40% υπ.-20% άριστες), Δημητριάδη, Θωμαΐδου.

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. (Αντώνης Παπαδόπουλος): Κάντγουορθ 15 (13/38 επ., 2 άσσοι, 34% υπ.-20% άριστες), Αγγελοπούλου Γ. 1 (1/2 επ., 44% υπ.-22% άριστες), Σταυριανίδη 3 (1/9 επ., 2 μπλοκ), Στόκμαν 8 (7/11 επ., 1 μπλοκ), Μουτίρι 10 (10/23 επ.), Ξανθοπούλου / Γεωργιάδου (λ, 50% υπ.-33% άριστες), Σακκά (Κ. (), Κίλις 6 (6/13 επ., 57% υπ.-21% άριστες), Νικολαϊδη 1 (1 άσσος), Αγγελοπούλου Ειρ., Σακκά Σ..

Η γνώμη του πάγκου

Μανώλης Σκουλικάρης (προπονητής ΑΟ Θήρας): «Πήραμε μια καθαρή αλλά δύσκολη νίκη. Είχα πει από πριν ότι ο Ηλυσιακός είναι μια πολύ καλή ομάδα. Παρόλο που πήραμε εύκολα το πρώτο σετ, δεν είχαμε καλή υποδοχή και αυτό φάνηκε στη διάρκεια του αγώνα. Δεν φτάσαμε σε επίπεδα προηγούμενων εμφανίσεων, αλλά παίξαμε τόσο, όσο έπρεπε για να πάρουμε τη νίκη. Υπήρχε και λίγη κούραση γιατί προσπαθούμε να βάλουμε κάποια επιπλέον πράγματα και είμαι πολύ ευχαριστημένος με τα κορίτσια. Περιμένουμε και τις επιστροφές των Άμποτ, Κεραμιτσοπούλου για να μπορέσουμε να δουλέψουμε ακόμη καλύτερα».

Αντώνης Παπαδόπουλος (προπονητής Ηλυσιακού): «Κάναμε μια εμφάνιση που μας έφερε πίσω. Στο πρώτο σετ δεν ακολουθήσαμε καθόλου το παιχνίδι κι ενώ στο 2ο είχαμε το προβάδιομα δεν είχαμε την τακτική στο μπλοκ που θα μας βοηθούσε, κολλήσαμε σε μια περιστροφή και το χάσαμε. Στο τρίτο σετ ενώ βελτιωθήκαμε στο κάναμε λάθη και χάσαμε το ματς. Συνολικά δεν ήταν καλή εμφάνιση αλλά έχουμε δρόμο μπροστά μας και πρέπει να διορθώσουμε πράγματα»