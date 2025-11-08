Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής της Volley League Γυναικών.

Η 4η αγωνιστική της Volley League Γυναικών συνεχίστηκε σήμερα Σάββατο (8/11) με τέσσερις αναμετρήσεις.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε ακάθεκτος επικρατώντας εκτός έδρας του Άρη με 3–0, ενώ ο ΠΑΟΚ πήρε ένα σημαντικό διπλό στα Ιλίσια απέναντι στον Ηλυσιακό με 3–1. Στη Νέα Σμύρνη, ο Πανιώνιος Betsson σημείωσε νίκη με 3–1 επί του ΑΟ Θήρας, ενώ η Θέτις Βούλας λύγισε δύσκολα τον Μίλωνα με 3–2 στο τάι μπρέικ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Άρης - Ολυμπιακός 0-3

Μίλων - Θέτις 2-3

Ηλυσιακός - ΠΑΟΚ 1-3

Πανιώνιος Betsson - ΑΟ Θύρας 3-1

Η βαθμολογία: