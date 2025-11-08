Volley League Γυναικών: Άνετο πέρασμα του Ολυμπιακού από την έδρα του Άρη με κορυφαία την Κούμπουρα
Η 4η αγωνιστική της Volley League Γυναικών συνεχίστηκε σήμερα Σάββατο (8/11) με τέσσερις αναμετρήσεις.
Ο Ολυμπιακός συνέχισε ακάθεκτος επικρατώντας εκτός έδρας του Άρη με 3–0, ενώ ο ΠΑΟΚ πήρε ένα σημαντικό διπλό στα Ιλίσια απέναντι στον Ηλυσιακό με 3–1. Στη Νέα Σμύρνη, ο Πανιώνιος Betsson σημείωσε νίκη με 3–1 επί του ΑΟ Θήρας, ενώ η Θέτις Βούλας λύγισε δύσκολα τον Μίλωνα με 3–2 στο τάι μπρέικ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
- Άρης - Ολυμπιακός 0-3
- Μίλων - Θέτις 2-3
- Ηλυσιακός - ΠΑΟΚ 1-3
- Πανιώνιος Betsson - ΑΟ Θύρας 3-1
Η βαθμολογία:
- Ολυμπιακός 10
- ΠΑΟΚ 10
- Παναθηναϊκός 8
- ΖΑΟΝ 8
- Πανιώνιος 7
- Μαρκόπουλου 6
- Μίλων 6
- ΑΕΚ 4
- ΑΣΠ Θέτις 4
- ΑΟ Θήρας
- Ηλυσιακός 4
- Άρης 0
