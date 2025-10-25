Από το Μαρκόπουλο η πρώτη μεγάλη... βόμβα στην Volley League, νίκησε με 3-2 τον Ολυμπιακό

Την πρώτη αγωνιστική το Μαρκόπουλο πέρασε από τη Σαντορίνη νικώντας τον ΑΟ Θήρας, αλλά την δεύτερη πέτυχε κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Η ομάδα του Γιώργου Ρούσση επικράτησε και του Ολυμπιακού με 3-2 κάνοντας το πρώτο τόσο μεγάλο μπαμ στο πρωτάθλημα.

Μετά τον ΑΟ Θήρας ο εκπληκτικός ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil κέρδισε με ανατροπή και τον πρωταθλητή Ολυμπιακό με 3-2 (19-25, 25-23, 18-25, 25-19, 15-8) στο κατάμεστο κλειστό, πρωταγωνιστώντας σε μία ακόμη τεράστια έκπληξη στη φετινή Volley Leαgue γυναικών.

Η ομάδα του Γιώργου Ρούση (ο οποίος στην προπόνηση της Παρασκευής υπέστη ρήξη επιγονατίδας και τη Δευτέρα θα μπει στο χειρουργείο) αν και βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ έκανε μια τεράστια ανατροπή στο δεύτερο σετ (από 15-21)και οδήγησε το ματς στο τάι μπρέικ όπου επικράτησε σχετικά εύκολα, ενώ πήρε πολύ μεγάλες βοήθειες από τις Νίκη Κωτσαρά, Κατερίνα Αλλαγιάννη και εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τα 41 λάθη που έκανε ο Ολυμπιακός (22 χαμένα σερβίς και 17 λάθη στην επίθεση) φτάνοντας σε μια σπουδαία νίκη, κάνοντας το 2χ2 στην εκκίνηση της σεζόν και υποχρεώνοντας τις πρωταθλήτριες στην πρώτη τους φετινή ήττα.

Η γνώμη του πάγκου

Γιώργος Ρούσης (προπονητής ΑΟΜ): «Συγχαρητήρια στις αθλήτριες μου που έκαναν ένα πολύ καλό παιχνίδι κόντρα στον πρωταθλητή και ένα από τα φαβορί για τον φετινό τίτλο. Ήμασταν συγκεντρωμένοι καθ΄ όλη τη διάρκεια του αγώνα, κάναμε το παιχνίδι μας και καταφέραμε να είμαστε μέχρι τέλος στη διεκδίκηση για να το κερδίσουμε. Είναι καλό ότι στις δύο πρώτες αγωνιστικές πήραμε αυτούς τους βαθμούς, αλλά το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο ακόμη».

Σε λίγο οι δηλώσεις του κ. Κοβάτσεβιτς

Διαιτητές: Μουλά Ειρ., Παπαθανασίου, Παρατηρητής: Διαμαντόπουλος, Επόπτες: Ρούσσος, Σταυρόπουλος, Γραμματεία: Ταλάρου

Διακύμανση

1ο σετ: 7-8, 13-16, 17-21, 19-25

2ο σετ: 5-8, 10-16, 15-21, 25-23

3ο σετ: 4-8, 12-16, 15-21, 18-25

4ο σετ: 7-8, 16-15, 21-16, 25-19

5ο σετ: 5-3, 10-6, 12-7, 15-8

Τα σετ: 3-2 (19-25, 25-23, 18-25, 25-19, 15-8) σε 119'.

*Οι πόντοι του ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil προήλθαν από 5 άσσους, 43 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 41 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 9 άσσους, 62 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων.

ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil (Γιώργος Ρούσης): Γουόκερ 1 (1 μπλοκ), Τζόνσον 17 (15/45 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Μάρμαν 5 (4/8 επ., 1 μπλοκ, 43% υπ.-35% άριστες), Καθάριου 9 (5/11 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Σπανού 15 (10/32 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ, 40% υπ.-20% άριστες), Γκραμπόβσκα 1 (0/1 επ., 1 μπλοκ) / Δήμου (λ, 31% υπ.-31% άριστες), Κωτσαρά 9 (8/17 επ., 1 μπλοκ, 39% υπ.-22% άριστες), Αλλαγιάννη 4 (1/1 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Καράγκουτη, Λογαρά.

Ολυμπιακός (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Εμμανουηλίδου 6 (3/8 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Κούμπουρα 20 (19/60 επ., 1 μπλοκ), Στεβάνοβιτς 18 (14/24 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 18 (15/27 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 54% υπ.-36% άριστες), Κονέο 13 (10/32 επ., 3 μπλοκ, 75% υπ.-50% άριστες) / Αρτακιανού (λ, 53% υπ.-26% άριστες), Σαμπάτη (λ), Ηλιοπούλου, Φακοπουλίδου, Οικονομίδου 1 (1/1 επ.).