Παπαφωτίου: «Κάθε μέρα ξεκινάς από την αρχή, κάθε μέρα στον αθλητισμό είναι μια ευκαιρία»

Η Αθηνά Παπαφωτίου μιλάει για την μεγάλη της καριέρα, τα όσα σπουδαία πέτυχε εντός γηπέδου, αλλά και όσα έχει προσπαθήσει να κάνει εκτός και αναφέρει μεταξύ άλλων πως στον αθλητισμό κάθε μέρα ξεκινάς από την αρχή και πως κάθε μέρα είναι μια νέα ευκαιρία.

Πριν από την επέλαση της ψηφιακής τεχνολογίας και των social media, υπήρχε η πένα. Τότε που οι δημοσιογράφοι δεν έγραφαν για να γεμίζουν σελίδες, αλλά για να γεμίζουν ψυχές. Το Volleyplanet.gr, πιστό σε αυτή την παράδοση, φιλοξενεί την πρώτη μεγάλη αποκλειστική συνέντευξη της Αθηνάς Παπαφωτίου μετά το «αντίο» της από την ενεργό δράση.

Μια συζήτηση που ξεπέρασε τις τέσσερις ώρες, αλλά που θα μπορούσε να συνεχιστεί ατελείωτα. Γιατί με την Αθηνά δεν εξαντλείται η θεματολογία: από το βόλεϊ και τις αμέτρητες εμπειρίες της σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, μέχρι την κοινωνία, την ισότητα, την πολιτική. Και όπως μοίραζε το παιχνίδι στο τάραφλεξ, έτσι εδώ «σερβίρει» απαντήσεις αφοπλιστικές, αφιλτράριστες.

Από τις φορές που ύψωσε «μπλοκ» σε σεξιστικά σχόλια λέγοντας «Θέλουμε να κρινόμαστε μόνο για όσα κάνουμε στο γήπεδο» και τις αδιάκοπες κοινωνικές δράσεις μέχρι τη γενναία τοποθέτησή της για τη μητρότητα των αθλητριών και την πρόσφατη δημόσια στάση της υπέρ ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών στη Γάζα, η Παπαφωτίου αποδεικνύει πως δεν ήταν ποτέ απλώς μια αθλήτρια. Ήταν και παραμένει μια φωνή με κοινωνικό αποτύπωμα!

Τώρα, πιο συνειδητοποιημένη από ποτέ, αφήνει το βόλεϊ που τη διαμόρφωσε, χωρίς να το εγκαταλείπει. Γιατί πασαδόρος γαρ, έχει πάντα αποφασίσει την επόμενη κίνηση πριν καν φύγει η μπάλα από τα χέρια της. Και αν κρίνουμε από το αποφασιστικό της βλέμμα και το αγωνιστικό της πείσμα, η «Αθηνά» του ελληνικού βόλεϊ ετοιμάζεται για νέες μάχες και νίκες, εκτός γραμμών γηπέδου.

Διαβάστε στο volleyplanet.gr την συνέντευξη της Αθηνάς Παπαφωτίου.