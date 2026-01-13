Η πρώτη κούπα της χρονιάς στο βόλεϊ κρίνεται απόψε (13/1). Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης.

Το πρώτο τρόπαιο για τη νέα χρονιά είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν σήμερα (13/1) οι δυο «αιώνιοι», που τίθενται αντιμέτωποι στον τελικό του Σούπερ Καπ Ανδρών στο βόλεϊ.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα δώσουν μια ακόμη μάχη, αυτή τη φορά με φόντο το συγκεκριμένο τρόπαιο, το οποίο φυσικά εκτός από ένας ακόμη τίτλος για τον νικητή, θα αποτελέσει και σημαντικό ψυχολογικό αβαντάζ ενόψει της δύσκολης συνέχειας της σεζόν.

Το παιχνίδι έχει προγραμματιστεί για τις 18:00 στο στο πλήρως αναβαθμισμένο Δημοτικό Γυμναστήριο Μαρκοπούλου και θα καλυφθεί ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Σπορ.