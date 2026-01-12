Στη σάλα του Δημοτικού Γυμναστηρίου Μαρκοπούλου θα παίξουν για το Σούπερ Καπ ο Παναθηναϊκός με την ομάδα του Ολυμπιακού.

Στη σάλα του Δημοτικού Γυμναστηρίου Μαρκοπούλου όπου την Τρίτη 13 Ιανουαρίου στις 18:00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ) θα διασταυρώσουν τα... σερβίς τους ο Παναθηναϊκός Α.Ο. και ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. για το Σούπερ Καπ της αγωνιστικής σεζόν 2024-25, οι προπονητές και οι αθλητές των δύο φιναλίστ άνοιξαν τα χαρτιά τους παρουσία του Δημάρχου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Κωνσταντίνου Αλλαγιάννη, της αντιδημάρχου Παιδείας Αθλητισμού Μένη Βαμποράκη, του προέδρου της ΕΣΑΠ Παντελή Ταρνατόρου και της θέας του τροπαίου.

Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Κωνσταντίνος Αλλαγιάννης, δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε στον δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, αποδεχόμενοι την ιδιαίτερη τιμητική πρόσκληση της ΕΣΑΠ, να διοργανώσουμε για πρώτη φορά στην πόλη μας το Super Cup πετοσφαίρισης ανδρών, μεταξύ του πρωταθλητή Παναθηναϊκού και του κυπελλούχου Ολυμπιακού, την Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 18:00 στο πλήρως αναβαθμισμένο δημοτικό γυμναστήριου Μαρκοπούλου, πλέον Markopoulo Volleyball Home. Είμαστε περήφανοι γιατί συνεχίζουμε την μακρά παράδοση του δήμου μας στη φιλοξενία σημαντικών διοργανώσεων. Είμαστε υπερήφανοι, διότι συνεχίζεται η μακρά παράδοση του Δήμου μας στη φιλοξενία σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων Πετοσφαίρισης υψηλού επιπέδου, στον ανανεωμένο χώρο του Κλειστού Μαρκοπούλου.

Έχουμε φιλοξενήσει τα προκριματικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών 2018-19 όπου η Ελλάδα προκρίθηκε στην τελική φάση, το τέταρτο final-4 του κυπέλλου Ελλάδας το 2006 με την παρουσία του τότε προέδρου της ελληνικής δημοκρατίας, Καρόλου Παπούλια που έκανε και την απονομή. Ελπίζουμε να γίνει μία γιορτή του βόλεϊ ανδρών. Έχουμε πλήρως ανακαινίσει το κλειστό μας γήπεδο, έχουμε δώσει τον καλύτερο μας εαυτό για να γίνει μία γιορτή του βόλεϊ και ένα ματς αντάξιο των δύο κορυφαίων ομάδων στην Ελλάδα. Ως Δημοτική Αρχή, πιστεύοντας στην πολύτιμη κοινωνική του αξία, επενδύουμε συνολικά στον αθλητισμό, σε επαγγελματικό ατομικό και συλλογικό επίπεδο, αλλά και σε προγράμματα και υποδομές για όλους τους πολίτες κάθε ηλικίας, αφού ο αθλητισμός συμβάλλει στην καλή φυσική και νοητική κατάσταση, στην καταπολέμηση των διακρίσεων και ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος, εμπνέοντας επίσης τη νεολαία να «βγει» από τις οθόνες, μέσα από δημιουργικές διεξόδους φυσικής παρουσίας, κοινωνικότητας και επικοινωνίας, αναπτύσσοντας παράλληλα σωματική ευεξία, καλύτερη πειθαρχία, ηγετικές ικανότητες και ανθεκτικότητα».

Η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Μένη Βαμποράκη, ανέφερε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Τις τελευταίες 10 μέρες σε συνεργασίας με τους ανθρώπους της ΕΣΑΠ και του ΑΟΜ έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Καλούμε όλους όσους έρθουν να δείξουν τον καλύτερο τους εαυτό για να γίνει μία γιορτή του αθλητισμού».

Στη συνέντευξη Τύπου βρέθηκε ο βετεράνος βολεϊμπολίστας Παναγιώτης Πελεκούδας που έχει την ευθύνη των ανδρικών τμημάτων βόλεϊ στο Μαρκόπουλο.

Ο πρόεδρος της ΕΣΑΠ Παντελής Ταρνατόρος τόνισε: «Το Super Cup είναι από τους κορυφαίους θεσμούς που έχουμε και στο οποίο συμμετέχουν οι κορυφαίες ομάδες του πρωταθλήματος μας. Οι λόγοι που επιλέξαμε να φιλοξενηθούμε και να κάνουμε μία πρόταση στον Δήμο Μαρκοπούλου ήταν τρεις. Ο πρώτος ήταν ότι ο δήμος προτοστατεί στο βόλεϊ. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ όμορφο γήπεδο στο οποίο μπορούν να φιλοξενηθούν αγώνες υψηλού επιπέδου και το τρίτο είναι ότι μάθαμε προσφάτως και χαρήκαμε πάρα πολύ, ότι η ομάδα του Μαρκοπούλου μπαίνει και στα λημέρια τα δικά μας, του ανδρικού βόλεϊ.

Αυτό μας τιμά και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ως ΕΣΑΠ, όσες ομάδες επενδύουν και στα αγόρια να τους ευχαριστήσουμε. Αυτός ο αγώνας θα είναι και ένα ευχαριστήριο για τον Δήμο Μαρκοπούλου για την προσφορά του στον αθλητισμό της περιοχής αλλά και για την προσφορά που έχει στο βόλεϊ. Θα αγωνιστούν δύο ομάδες που είναι στο κορυφαίο επίπεδο όχι μόνο του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά και πανευρωπαϊκά.

Ο αυριανός αγώνας είναι ειδικής διαχείρισης, δίνουμε προτεραιότητα σε ακαδημίες και ανθρώπους του βόλεϊ να απολαύσουν ένα αθλητικό θέαμα υψηλού επιπέδου. Ο αγώνας γίνεται κατόπιν προσκλήσεων και λίστας και θεωρούμε ότι αν το είχαμε αφήσει ελεύθερο θα θέλαμε άλλα τρία γήπεδα. Αυτά θα ήθελα να πω σε πρώτη φάση, αφού ευχαριστήσω τους χορηγούς της ΕΣΑΠ, την ΕΡΤ και τις ομάδες μας αλλά και να ευχαριστήσω τον δήμαρχο και τον Δήμο Μαρκοπούλου που είναι όλοι τους πολύ συνεργάσιμοι άνθρωποι και το αυριανό ματς θα είναι μία αφετηρία για τη συνεργασία μαζί τους».

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Ανδρεόπουλος, είπε: «Σας ευχαριστούμε που μας δίνεται τη δυνατότητα σε αυτόν τον ιστορικό και ανακαινισμένο χώρο να διεκδικήσουμε ένα ακόμη τρόπαιο για την ομάδα μας. Για το εν λόγω μας δεν έχουμε να πούμε πολλά. Είναι ένα ματς Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, γνωρίζεται όλοι τι σημαίνει αυτό το ματς. Μας αρέσουν αυτοί οι αγώνες. Οι ομάδες γνωρίζονται πολύ καλά μεταξύ τους, δεν υπάρχουν μυστικά., Οι αναλύσεις είναι υψηλού επιπέδου. Πολλές φορές η θέληση και η επιθυμία μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικότερο ρόλο από τις τακτικές και τις τεχνικές. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων και όποιος το κάνει καλύτερα θα βρεθεί πιο κοντά στη νίκη. Δεν υπάρχει δεύτερο ματς στη λογική τη δική μας.

Είναι μόνο το αυριανό, αυτή είναι η φιλοσοφία μας και η δική μου φιλοσοφία. Τα μεταξύ μας ματς είναι στο παρελθόν, αλλά στον αθλητισμό δεν υπάρχει προηγούμενη μέρα. Πάντα προετοιμάζεσαι για το επόμενο ματς, αυτός είναι ο μοναδικός στόχος. Ο κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί εύκολα τις προετοιμασίες και ειδικά την ψυχολογική για τα μεγάλα ντέρμπι και τα ματς που κρίνουν τίτλους. Ο κόσμος βλέπει μόνο το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι σε αυτά τα μεγάλα ματς δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει ένα ματς μόνο και εκείνη η στιγμή».

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού Θανάσης Πρωτοψάλτης δήλωσε: «Ευχαριστούμε τον Δήμο που μας φιλοξενεί σε αυτόν τον όμορφο θεσμό. Ο αγώνας κλείνει την περσινή χρονιά και δίνει κίνητρο για τη συνέχεια. Δυστυχώς λόγω των προγραμμάτων των ομάδων δεν μπόρεσε να γίνει στην αρχή της χρονιάς. Για τον αγώνα δεν χρειάζονται πολλές λεπτομέρειες, η δικιά μας η ομάδα θέλει να βρίσκεται κάθε χρόνο σε αυτές τις διοργανώσεις και να διεκδικεί τους στόχους της. Εμείς θέλουμε να είναι γιορτή το αυριανό ματς, με παιδιά και ωραία ατμόσφαιρα όπως είπε και ο πρόεδρος της ΕΣΑΠ. Υπάρχει πάντα ανυπομονησία όταν φτάνεις στο σημείο να διεκδικείς έναν τίτλο. Θεωρώ ότι αν δεν είσαι μέρος αυτού του αγώνα είναι δύσκολο να το καταλάβεις. Είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός για τους συλλόγους και πόσο μάλλον όταν κρίνεται ένας τίτλος».

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Αντώνης Βουρδέρης τόνισε: «Αρχικά θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ερχόμαστε σε ένα παραδοσιακό γήπεδο βόλεϊ, σε ένα γήπεδο που μυρίζει έντονα βόλεϊ. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τη λίγκα, γιατί το Super Cup είναι μία διοργάνωση που είχε λείψει και όχι απλά επανήλθε, αλλά καθιερώνεται κιόλας. Σε ότι αφορά τον αγώνα δεν χρειάζεται μεγάλη ανάλυση, είναι ένα τρόπαιο που κρίνεται σε ένα ματς Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, είναι ιδιαίτερα σημαντικό και πόσο μάλλον για εμάς που είμαστε οι κάτοχοι του περσινού τίτλου.

Οι τακτικές είναι μέχρι ένα σημείο, αλλά στη συνέχεια μπαίνει η προσωπικότητα των αθλητών και εκεί θα κριθεί το ποιος θα σηκώσει την κούπα. Η Παρασκευή είναι πάρα πολύ μακριά, υπάρχει μόνο το αυριανό ματς. Είδαμε σε ένα πολύ μικρό διάστημα πολύ διαφορετικές εικόνες ανάμεσα στις δύο ομάδες. Αν είναι ακόμη Γενάρης και έχουμε δει δύο διαφορετικά αποτελέσματα, φανταστείτε το τι μπορεί να ακολουθήσει».

Ο λίμπερο του Ολυμπιακού Δημήτρης Τζιάβρας ανέφερε: «Ευχαριστούμε τον Δήμο Μαρκοπούλου για τη φιλοξενία. Είναι ένα πολύ σημαντικό ματς για μας, χαιρόμαστε να παίζουμε τέτοια ματς αλλά και μέσα από αυτά γινόμαστε καλύτεροι, Έχουμε μία σημαντική σειρά αγώνων και ματς όπως το αυριανό θα μας δώσουν ώθηση για να μπορέσουμε να πάρουμε και άλλα σημαντικά αποτελέσματα. Το βιώνουμε όπως κάθε ντέρμπι με πολύ μεγάλη ένταση, μακάρι να παίζαμε με γεμάτα γήπεδα, για εμάς θα ήταν ακόμη καλύτερο. Αυτό που θα κρίνει το αποτέλεσμα είναι η ψυχολογία και ο χαρακτήρας που θα βγάλει η ομάδα».

Super Cup αγωνιστικής περιόδου 2024-25

Δημοτικό Γυμναστήριο Μαρκοπούλου την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026.

Γυμναστήριο Μαρκοπούλου, 18.00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Παναθηναϊκός Α.Ο. (πρωταθλητής) - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. (κυπελλούχος)

Διαιτητές: Βασιλειάδης, Φραγκάκης, Τσάλεντζ ρέφερι: Βουδούρης, Παρατηρητής διαιτησίας: Γεωργουλέας, Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Επόπτες: Γεώργας, Κώτσιας, Γραμματεία: Μισιάκα.

Η ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ

1997: Άρης Α.Σ. (πρωταθλητής)

2000: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. (πρωταθλητής)

2004: Ηρακλής (κυπελλούχος)

2005: Ηρακλής (νταμπλούχος)

2006: Παναθηναϊκός Α.Ο. (πρωταθλητής)

2007: Ηρακλής (πρωταθλητής)

2008: Ηρακλής (πρωταθλητής)

2010: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. (πρωταθλητής)

2021: Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ (κυπελλούχος)

2022: Παναθηναϊκός Α.Ο. (πρωταθλητής)

2023: ΠΑΟΚ (κυπελλούχος)

2024: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. (νταμπλούχος)

*Σε παρένθεση ο τίτλος της ομάδας που κατέκτησε το Σούπερ Καπ

ΟΙ MVP

2004: - Ματαιώθηκε η βράβευση λόγω επεισοδίων

2005: Μάριος Γκιούρδας (Ηρακλής)

2006: Αμαράλ Ντάντε (Παναθηναϊκός)

2007: Πλάμεν Κονσταντίνοφ (Ηρακλής)

2008: Πλάμεν Κονσταντίνοφ (Ηρακλής)

2010: Δημήτρης Τζούριτς (Ολυμπιακός)

2021: Δημήτρης Τζούριτς (Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ)

2022: Φερνάντο Ερνάντεζ (Παναθηναϊκός Α.Ο.)

2023: Αξέλ Τρούχτσεφ (Π.Α.Ο.Κ.)

2024: Ντράγκαν Τράβιτσα (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ)

ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ

04/10/1997: Βόλος : Άρης - Ολυμπιακός 3-0 (15-11, 15-6, 15-8)

07/10/2000: Θεσσαλονίκη: Ολυμπιακός - Ηρακλής 3-1 (20-25, 25-19, 25-23, 26-24)

22/10/2004: Λάρισα : Ηρακλής - Παναθηναϊκός 3-1 (26-24, 25-14, 18-25, 25-20)

02/10/2005: Λαμία : Ηρακλής - Ολυμπιακός 3-0 (25-21, 25-21, 25-18)

11/09/2006: Λαμία : Παναθηναϊκός - Ηρακλής 3-0 (25-21, 25-21, 25-18)

24/09/2007: Θεσσαλονίκη: Ηρακλής - Παναθηναϊκός 3-2 (25-20, 19-25, 25-23, 20-25, 15-11)

05/10/2008: Λάρισα : Ηρακλής - Παναθηναϊκός 3-2 (16-25, 25-20, 16-25, 25-16, 15-13)

15/10/2010: Σαντορίνη: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 3-1 (18-25, 25-15, 25-21, 25-18)

22/12/2021: Ρόδος: Ολυμπιακός - Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ 0-3 (23-25, 25-27, 27-29)

04/01/2023: Ηράκλειο Κρήτης: Παναθηναϊκός - Π.Α.Ο.Κ. 3-1 (25-20, 32-34, 25-19, 25-22)

24/01/2024: Ρέντης: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Π.Α.Ο.Κ. 2-3 (25-27 25-21 20-25 25-18 12-15)

05/02/2025: Π.Φάληρο: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων 3-1 (29-27, 20-25, 25-20, 25-21)