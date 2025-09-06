Ιστορία έγραψε η Τουρκία στην Ταϊλάνδη. Η ομάδα του Ντανιέλε Σανταρέλι επικράτησε της Ιαπωνίας με 3-1 και προκρίθηκε για πρώτη φορά σε τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Σε ένα παιχνίδι που άφησε τους πάντες που το είδαν με ανοικτό το στόμα από το θέαμα που έβλεπαν, η Τουρκία κατάφερε για πρώτη φορά στην ιστορία της να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Τα κορίτσια του Ντανιέλε Σανταρέλι επικράτησαν με 3-1 (25-16, 17-25, 18-25, 25-27) της Ιαπωνίας και όπως αναφέραμε και πριν έγραψαν ιστορία. Και την έγραψαν με μια τεράστια ανατροπή στο 4ο σετ, όταν και βρέθηκαν πίσω με 21-24, αλλά κατάφεραν να πάρουν το σετ και μαζί και τη νίκη και την σπουδαία πρόκριση.

Ιαπωνία (Φερχάτ Ακμπάς): Γουάντα 22, Ισικάβα 19, Γιόσινο 9, Σιναμούρα 8, Άιρι 5, Σέκι 1 / Κοτζίμα (λ), Γιαμάντα 1, Ακιμοτο 1, Τσουκάρα, Κιταμάντα, Αράκι, Ιβασάβα

Τουρκία (Ντανιέλε Σανταρέλι): Βάργκας 28, Ερντέμ 13, Καρακούρτ 13, Γκιουνές 12, Ουζμπάι 2, Αϊντίν 4 / Ούργκε (λ), Μπαλαιντίν 2, Σαχίν, Ερκέκ