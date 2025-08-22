Οικονόμου: «Ικανοποιημένος από την εμφάνιση, η Βραζιλία είναι 2-3 ταχύτητες πάνω από εμάς»

Ο τεχνικός της Εθνικής Απόστολος Οικονόμου εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την εικόνα της Εθνικής στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κόντρα στην Βραζιλία λέγοντας πως οι Βραζιλιάνες είναι 2 με 3 ταχύτητες πάνω από την Ελλάδα.

Η Εθνική γυναικών έκανε την πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα απέναντι στη σπουδαία Βραζιλία, ζώντας μια εμπειρία μοναδική αλλά και ιδιαίτερα απαιτητική. Παρά το δύσκολο έργο, οι διεθνείς στάθηκαν με μαχητικότητα στο γήπεδο, αποκομίζοντας παρά την ήττα με 3-0 πολύτιμα συμπεράσματα για τη συνέχεια.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Απόστολος Οικονόμου, η πασαδόρος Λαμπρινή Κωνσταντινίδου και η διαγώνια Μάρθα Ανθούλη μίλησαν για το παιχνίδι, την εμπειρία της πρεμιέρας και τους στόχους που ακολουθούν.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής Απόστολος Οικονόμου δήλωσε: «Είμαι ευχαριστημένος με την εμφάνιση. Καλώς ή κακώς η Βραζιλία είναι 2-3 ταχύτητες πάνω από εμάς. Εμείς προσπαθήσαμε να παίξουμε στα όρια μας, να είμαστε ανταγωνιστικοί, να κρατήσουμε την υποδοχή και να έχουμε καλό side out. Στο πρώτο σετ τα καταφέραμε μέχρι τα μέση του σετ, στα άλλα σετ μας έφευγαν λίγο πιο νωρίς. Εγώ κρατάω τη μεγάλη εικόνα, είμαι ευχαριστημένος με την απόδοση των αθλητριών μου. Θεωρώ ότι βρήκαμε τον ρυθμό που θέλαμε και με τη Γαλλία και το Πουέρτο Ρίκο θέλουμε το κάτι παραπάνω.

Τέτοια ματς σε εξελίσσουν σαν ομάδα, σου δίνουν τα εφόδια προκειμένου να είσαι πιο έτοιμος για τα επόμενα ματς. Εμείς κρατάμε ότι όλες οι αθλήτριες έδειξαν ετοιμοπόλεμες, έχουν ρυθμό και κρατάμε την εκπληκτική εμφάνιση της Μάρθας. Θέλουμε να βοηθήσουν και οι άλλες αθλήτριες λίγο περισσότερο στο σκοράρισμα, να κρατήσουμε την ίδια υποδοχή και να πάμε και ακόμη καλύτερα. Εγώ θέλω σε κάθε ματς να βλέπουμε μία καλύτερη εμφάνιση και να βλέπω τη μαχητικότητα και αγωνιστικότητα που είδα σήμερα.

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι η Μέκκα του βόλεϊ γυναικών. Υπάρχουν σταρ αθλητές και προπονητές, η διοργάνωση είναι άψογη και νιώθουμε τυχεροί και ευλογημένοι που είμαστε σε αυτή τη διοργάνωση.

Η πασαδόρος της Εθνικής Λαμπρινή Κωνσταντινίδου τόνισε: «Ξεκινήσαμε το παγκόσμιο παίζοντας απέναντι στο Νο2 του κόσμου, την Βραζιλία. Αυτό σημαίνει πως μπήκαμε κατευθείαν στα βαθιά. Αυτό που είχαμε να κάνουμε ήταν να δοκιμαστούμε απέναντι σε έναν τέτοιο αντίπαλο και να πάρουμε ό,τι μας αναλογούσε. Θέλαμε να το παλέψουμε και να το χαρούμε και πιστεύω πως η ομάδα το έκανε στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού.

Τώρα βλέπουμε μπροστά μας τους αγώνες με το Πόρτο Ρίκο και την Γαλλία. Δύο ομάδες που με προσπάθεια μπορούμε να τις φέρουμε στα μέτρα μας και στόχος είναι να γράψουμε τη δική μας ιστορία για τη πρώτη μας νίκη.

Η εμπειρία σήμερα ήταν απίστευτη, η ατμόσφαιρα πολύ ωραία και όλοι οι φίλαθλοι μας αγκάλιασαν. Είναι όλοι ευγενικοί και πρόσχαροι και μας έκαναν να αισθανθούμε οικεία».

Η κορυφαία της Εθνικής μας ομάδας Μάρθα Ανθούλη τόνισε: «Είναι τρελό, είναι σαν να ζούμε ένα όνειρο. Είναι τιμή για εμάς να παίζουμε με τη Βραζιλία, μία από τις κορυφαίες ομάδες. Ίσως δεν ήταν η καλύτερη δυνατή εμφάνιση για εμάς, αλλά είμαστε χαρούμενες για την προσπάθεια μας. Ομάδες όπως η Βραζιλία κάνουν τέλεια τα βασικά, κάθε φορά. Έχουν τη σωστή νοοτροπία, τη σωστή ψυχραιμία. Για εμάς είναι η πρώτη μας φορά εδώ, το απολαμβάνουμε και θα κάνουμε ότι μπορούμε για την πρόκριση».