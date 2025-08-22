Δεν τα κατάφερε απέναντι στην Βραζιλία στην πρεμιέρα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος η Εθνική Γυναικών. Η ομάδα του Απόστολου Οικονόμου ηττήθηκε με 3-0 από την 2η καλύτερη ομάδα του κόσμου.

Από την πρώτη στιγμή που ξέραμε την κλήρωση της Εθνικής για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα γνωρίζαμε πως η πρεμιέρα κόντρα στην σπουδαία Βραζιλία θα ήταν δύσκολη. Αυτό επιβεβαιώθηκε και στο τάραφλεξ με τις Βραζιλιάνες να επικρατούν με 3-0 (25-18, 25-16, 25-16) χωρίς να συναντήσουν κάποιο πρόβλημα.

Η Εθνική ξεκίνησε με την Κωνσταντινίδου στην πάσα, την Ανθούλη διαγώνια, τις Στράντζαλη και Μπακοδήμου ακραίες, τις Τοντάι και Τερζόγλου στο κέντρο και την Αρτακιανού λίμπερο.

Διαφορά κλάσης και 1-0

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ στο οποίο μέχρι την μέση η Εθνική προσπαθούσε να είναι κοντά στο σκορ, αλλά η Βραζιλία με την αδιαμφισβήτητη ποιότητα που έχει πήρε μια διαφορά που έφτασε τους 5 πόντους. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μείωσε στους 2 (19-17), αλλά με ένα 3-0 οι Βραζιλιάνες ουσιαστικά τελείωσαν το σετ το οποίο και πήραν με 25-18.

Ακόμα πιο άνετα το 2-0

Στο δεύτερο σετ οι Βραζιλιάνες μπήκαν από νωρίς δυνατά και δεν άφησαν το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στην Εθνική μας ομάδα. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προσπάθησε να αντιδράσει, μείωσε στους 2 (6-4), αλλά από το 7-5 η Βραζιλία ξέφυγε η Ελλάδα σε κανένα σημείο δεν μπόρεσε να της βάλει δύσκολα και έγινε με άνεση το 2-0 όπως φαίνεται και από το 25-16 του 2ου σετ.

Το ίδιο άνετα και το 3-0

Στο τρίτο και όπως εξελίχθηκε τελευταίο σετ, η Εθνική προσπάθησε μέχρι και το 7-7. Στο σημείο εκείνο οι Βραζιλιάνες που σε κανένα σημείο δεν άφησαν τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου να πιστέψουν πως θα μπορούσαν να κάνουν κάτι, ανέβασαν και πάλι ρυθμό φτάνοντας έτσι με άνεση στο 25-16 και στο 3-0. Μια ήττα που φυσικά δεν βγάζει εκτός στόχων το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα καθώς θεωρείται και δικαίως αναμενόμενη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 5-8, 12-16, 17-21, 18-25

2ο σετ: 5-8, 9-16, 14-21, 16-25

3ο σετ: 7-8, 9-16, 12-21, 16-25

*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 0 άσσους, 32 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 11 λάθη αντιπάλων και της Βραζιλίας προήλθαν από 5 άσσους, 48 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (18-25, 16-25, 16-25) σε 67'.

ΕΛΛΑΔΑ (Απόστολος Οικονόμου): Τοντάι 3 (1/6 επ., 2 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 1 (0/2 επ., 1 μπλοκ), Στράντζαλη 4 (4/13 επ., 45% υπ. - 23% άριστες), Μπακοδήμου 4 (4/19 επ., 70% υπ. - 50% άριστες), Τερζόγλου 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ), Ανθούλη 18 (17/29 επ., 1 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ, 60% υπ. - 30% άριστες), Ξανθοπούλου (λ), Λαμπρούση, Τσιόγκα 2 (0/1 επ., 2 μπλοκ), Μπάκα 5 (5/13 επ., 43% υπ. - 00% άριστες), Καρακάση, Τσιτσιγιάννη.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ (Ζε Ρομπέρτο Γκιμαράες): Ντιάνα 5 (2/4 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Τζούλια 9 (6/9 επ., 3 μπλοκ), Ρομπέρτα 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Γκάμπι 18 (16/29 επ., 2 άσσοι, 77% υπ.-69% άριστες), Κίσι 10 (9/18 επ., 1 μπλοκ), Μπέργκμαν 16 (14/27 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 67% υπ.-20% άριστες) / Μάτος (λ, 69% υπ.-38% άριστες), Μακρίος, Τζιοβάνα, Φιγκέιρε.

Γ Όμιλος – Τσιάνγκ Μάι

Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Πουέρτο Ρίκο – Γαλλία: 1-3 (22-25, 18-25, 25-21, 14-25)

Ελλάδα – Βραζιλία: 0-3 (18-25, 16-25, 16-25)

Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

12:00 (ΕΡΤ-2): Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα

15:30: Βραζιλία – Γαλλία

Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

12:00 (ΕΡΤ-2): Γαλλία – Ελλάδα

15:30: Βραζιλία – Πουέρτο Ρίκο

Η βαθμολογία:

1. Βραζιλία 3β. (1 νίκη, 0 ήττες, 3-0 σετ, 75-50 πόντοι)

2. Γαλλία 3β. (1 νίκη, 0 ήττες, 3-1 σετ, 96-79 πόντοι)

3. Πουέρτο Ρίκο 0β. (0 νίκες, 1 ήττα, 1-3 σετ, 79-96 πόντοι)

4. Ελλάδα 0β. (0 νίκες, 1 ήττα, 0-3 σετ, 50-75 πόντοι)