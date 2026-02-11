Μεγάλη νίκη για τον ΑΟ Θήρας στο Ζηρίνειο. Η ομάδα της Σαντορίνης επικράτησε με 3-1 και προκρίθηκε στο Final Four του Κυπέλλου που θα διεξαχθεί στην Χαλκίδα.

Μετά από έναν αγώνα θρίλερ, ο ΑΟ Θήρας πέρασε από το Ζηρίνειο και εξασφάλισε την παρουσία του στο ALLWYN Final Four του Κυπέλλου Γυναικών που θα διεξαχθεί 5-7 Μαρτίου στη Χαλκίδα.

Η ομάδα της Σαντορίνης θα βρεθεί για 7η φορά στην τελική φάση του Κυπέλλου γυναικών, με τον ΖΑΟΝ να επιβεβαιώνει ότι η φετινή πορεία δεν είναι τυχαία, αλλά στα κρίσιμα σημεία οι φιλοξενούμενες είχαν το καθαρό μυακό φτάνοντας στη νίκη και την πρόκριση.

Στο πρώτο σετ ο ΖΑΟΝ είχε ένα μικρό προβάδισμα μέχρι το 9-7, αλλά εκεί δέχθηκε ένα σερί 0-4 (9-11) με τον ΑΟΘ να είναι συνεχώς μπροστά στο σκορ. Με τις Πάβισιτς, Μάασε να είναι πολύ αποτελεσματικές η Σαντορίνη έφτασε στο 12-16 και λίγο αργότερα στο 18-23. Ο ΖΑΟΝ πλησίασε σε 20-23 και 23-24, αλλά η Πάβισιτς πήρε το μπλοκ άουτ για το 23-25.

Ανάλογο σενάριο και στο 2ο σετ με τον ΑΟ Θήρας να ανατρέπει το 7-5 και με επιμέρους σκορ 5-12 να προηγείται με 12-17 και να φτάνει στο +7 (14-21). Η συνέχεια όμως ήταν διαφορετική με τον ΖΑΟΝ να κάνει μία εντυπωσιακή επιστροφή και να ακολουθεί ένα θρίλερ. Αρχικά μείωσε σε 18-21 και παρόλο που η Σαντορίνη έφτασε στο 20-24, δυο επιθέσεις της Τικμανίδου και ισάριθμα λάθη διαμόρφωσαν το 24-24.

Ο ΖΑΟΝ όμως δεν μπόρεσε να περάσει ποτέ μπροστά στο σκορ και στο 26-27 Μάασε και Σιρίνινα «έσπασαν» την επίθεση της Αλεξάκου με την Γενιτσαρίδη να διαμορφώνει το 26-28 για το 0-2.

Το θρίλερ όμως είχε συνέχεια καθώς το τρίτο σετ ήταν πιο ισορροπημένο, αλλά η Σαντορίνη εκμεταλλευόμενη τα λάθη των γηπεδούχων μετέτρεψε το 18-18 σε 18-22. Ο ΖΑΟΝ απάντησε με δικό του σερί για το 21-22 και στο 22-23 ο κ. Μυτσκίδης πέρασε στο ματς την Νικόλοβα για το σερβίς με τη Βουλγάρα ακραία να χαλά την υποδοχή των φιλοξενούμενων (23-23 με φρι μπολ, 24-23 με άσσο) και το σετ να κλείνει στο 25-23 με άουτ της Μάασε.

Με τον ΑΟ Θήρας να προηγείται 7-10 στο δ' σετ ο ΖΑΟΝ βρήκε λύσεις από το μπλοκ του και με επιμέρους σκορ 8-2, προσπέρασε με 15-12, αλλά η συνέχεια έκρυβε κι άλλες ανατροπές. Ο ΑΟ Θήρας κατάφερε να ισοφαρίσει 17-17, ωστόσο με επιμέρους σκορ 4-1 ο ΖΑΟΝ ξέφυγε με 22-18 για να φτάσουμε στο 23-19. Η Πάβισιτς πήρε την αλλαγή (23-20) ο κ. Σκουλικάρης πέρασε την Θωμαΐδου για το σερβίς και ο ΑΟ Θήρας με ένα εκπληκτικό σερί 0-6 πήρε το σετ με 23-25 και μαζί το εισιτήριο για το ALLWYN Final Four στη Χαλκίδα. Εκεί όπου θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον ΠΑΟΚ.

Διακύμανση

1ο σετ: 8-6, 12-16, 17-21, 23-25

2ο σετ: 7-8, 12-16, 16-21, 26-28

3ο σετ: 8-7, 14-16, 18-21, 25-23

4ο σετ: 6-8, 16-13, 21-18, 23-25

Τα σετ: 1-3 (23-25, 26-28, 25-23, 23-25) σε 126'.

*Οι πόντοι του ZAON προήλθαν από 7 άσσους, 63 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του ΑΟ Θήρας προήλθαν από 3 άσσους, 71 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων.

Ζ.Α.Ο.Ν. (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 6 (5/13 επ., 1 μπλοκ), Τικμανίδου 22 (18/39 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 62% υπ. - 31% άριστες), Αλεξάκου 20 (17/37 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 65% υπ. - 35% άριστες), Γράβαρη 12 (9/16 επ., 3 μπλοκ), Κοβαλέφσκα 5 (3/7 επ., 2 άσσοι), Τεϊσέιρα 11 (10/31 επ., 1 μπλοκ) / Μπελιά (λ, 44% υπ. - 19% άριστες), Σπυροπούλου (λ), Φουμάκη, Ζιώγα 1 (1/1 επ.), Νικόλοβα 1 (1 άσσος).

Α.Ο. ΘΗΡΑΣ (Μανώλης Σκουλικάρης): Αντσάντε 6 (6/8 επ.), Πάβισιτς 27 (23/46 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 65% υπ. - 19% άριστες), Σιρίνινα 6 (3/12 επ., 3 μπλοκ), Μάασε 23 (23/44 επ.), Τσιόγκα 1 (0/4 επ., 1 μπλοκ), Γενιτσαρίδη 16 (13/29 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 52% υπ. - 17% άριστες) / Τουλγαρίδου (λ, 59% υπ. - 21% άριστες), Δημητριάδη 5 (3/8 επ., 2 μπλοκ), Θωμαΐδου 1 (1 άσσος), Μιρτσκουλάβα, Κεραμιτσοπούλου.