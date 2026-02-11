ΖΑΟΝ – ΑΟ Θήρας 1-3: Πιστός στα ραντεβού του με τα Final Four ο ΑΟ Θήρας
Μετά από έναν αγώνα θρίλερ, ο ΑΟ Θήρας πέρασε από το Ζηρίνειο και εξασφάλισε την παρουσία του στο ALLWYN Final Four του Κυπέλλου Γυναικών που θα διεξαχθεί 5-7 Μαρτίου στη Χαλκίδα.
Η ομάδα της Σαντορίνης θα βρεθεί για 7η φορά στην τελική φάση του Κυπέλλου γυναικών, με τον ΖΑΟΝ να επιβεβαιώνει ότι η φετινή πορεία δεν είναι τυχαία, αλλά στα κρίσιμα σημεία οι φιλοξενούμενες είχαν το καθαρό μυακό φτάνοντας στη νίκη και την πρόκριση.
Στο πρώτο σετ ο ΖΑΟΝ είχε ένα μικρό προβάδισμα μέχρι το 9-7, αλλά εκεί δέχθηκε ένα σερί 0-4 (9-11) με τον ΑΟΘ να είναι συνεχώς μπροστά στο σκορ. Με τις Πάβισιτς, Μάασε να είναι πολύ αποτελεσματικές η Σαντορίνη έφτασε στο 12-16 και λίγο αργότερα στο 18-23. Ο ΖΑΟΝ πλησίασε σε 20-23 και 23-24, αλλά η Πάβισιτς πήρε το μπλοκ άουτ για το 23-25.
Ανάλογο σενάριο και στο 2ο σετ με τον ΑΟ Θήρας να ανατρέπει το 7-5 και με επιμέρους σκορ 5-12 να προηγείται με 12-17 και να φτάνει στο +7 (14-21). Η συνέχεια όμως ήταν διαφορετική με τον ΖΑΟΝ να κάνει μία εντυπωσιακή επιστροφή και να ακολουθεί ένα θρίλερ. Αρχικά μείωσε σε 18-21 και παρόλο που η Σαντορίνη έφτασε στο 20-24, δυο επιθέσεις της Τικμανίδου και ισάριθμα λάθη διαμόρφωσαν το 24-24.
Ο ΖΑΟΝ όμως δεν μπόρεσε να περάσει ποτέ μπροστά στο σκορ και στο 26-27 Μάασε και Σιρίνινα «έσπασαν» την επίθεση της Αλεξάκου με την Γενιτσαρίδη να διαμορφώνει το 26-28 για το 0-2.
Το θρίλερ όμως είχε συνέχεια καθώς το τρίτο σετ ήταν πιο ισορροπημένο, αλλά η Σαντορίνη εκμεταλλευόμενη τα λάθη των γηπεδούχων μετέτρεψε το 18-18 σε 18-22. Ο ΖΑΟΝ απάντησε με δικό του σερί για το 21-22 και στο 22-23 ο κ. Μυτσκίδης πέρασε στο ματς την Νικόλοβα για το σερβίς με τη Βουλγάρα ακραία να χαλά την υποδοχή των φιλοξενούμενων (23-23 με φρι μπολ, 24-23 με άσσο) και το σετ να κλείνει στο 25-23 με άουτ της Μάασε.
Με τον ΑΟ Θήρας να προηγείται 7-10 στο δ' σετ ο ΖΑΟΝ βρήκε λύσεις από το μπλοκ του και με επιμέρους σκορ 8-2, προσπέρασε με 15-12, αλλά η συνέχεια έκρυβε κι άλλες ανατροπές. Ο ΑΟ Θήρας κατάφερε να ισοφαρίσει 17-17, ωστόσο με επιμέρους σκορ 4-1 ο ΖΑΟΝ ξέφυγε με 22-18 για να φτάσουμε στο 23-19. Η Πάβισιτς πήρε την αλλαγή (23-20) ο κ. Σκουλικάρης πέρασε την Θωμαΐδου για το σερβίς και ο ΑΟ Θήρας με ένα εκπληκτικό σερί 0-6 πήρε το σετ με 23-25 και μαζί το εισιτήριο για το ALLWYN Final Four στη Χαλκίδα. Εκεί όπου θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον ΠΑΟΚ.
Διακύμανση
1ο σετ: 8-6, 12-16, 17-21, 23-25
2ο σετ: 7-8, 12-16, 16-21, 26-28
3ο σετ: 8-7, 14-16, 18-21, 25-23
4ο σετ: 6-8, 16-13, 21-18, 23-25
Τα σετ: 1-3 (23-25, 26-28, 25-23, 23-25) σε 126'.
*Οι πόντοι του ZAON προήλθαν από 7 άσσους, 63 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του ΑΟ Θήρας προήλθαν από 3 άσσους, 71 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων.
Ζ.Α.Ο.Ν. (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 6 (5/13 επ., 1 μπλοκ), Τικμανίδου 22 (18/39 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 62% υπ. - 31% άριστες), Αλεξάκου 20 (17/37 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 65% υπ. - 35% άριστες), Γράβαρη 12 (9/16 επ., 3 μπλοκ), Κοβαλέφσκα 5 (3/7 επ., 2 άσσοι), Τεϊσέιρα 11 (10/31 επ., 1 μπλοκ) / Μπελιά (λ, 44% υπ. - 19% άριστες), Σπυροπούλου (λ), Φουμάκη, Ζιώγα 1 (1/1 επ.), Νικόλοβα 1 (1 άσσος).
Α.Ο. ΘΗΡΑΣ (Μανώλης Σκουλικάρης): Αντσάντε 6 (6/8 επ.), Πάβισιτς 27 (23/46 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 65% υπ. - 19% άριστες), Σιρίνινα 6 (3/12 επ., 3 μπλοκ), Μάασε 23 (23/44 επ.), Τσιόγκα 1 (0/4 επ., 1 μπλοκ), Γενιτσαρίδη 16 (13/29 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 52% υπ. - 17% άριστες) / Τουλγαρίδου (λ, 59% υπ. - 21% άριστες), Δημητριάδη 5 (3/8 επ., 2 μπλοκ), Θωμαΐδου 1 (1 άσσος), Μιρτσκουλάβα, Κεραμιτσοπούλου.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.