Ο Παναθηναϊκός πήρε τα δύο σετ που χρειαζόταν κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα στην Σερβία και μαζί και την πρόκριση στα ημιτελικά του Challenge Cup.

Έχοντας κερδίσει με το άνετο 3-0 στο Μετς, ο Παναθηναϊκός πήγε στη Σερβία για να πάρει δύο σετ που θα του έδιναν και την πρόκριση στα ημιτελικά του Challenge Cup. Τα κορίτσια του Αλεσάντρο Κιαπίνι έκαναν και με χαρακτηριστική άνεση αυτό που ήθελαν και τώρα θα περιμένουν το παιχνίδι της Πέμπτης ανάμεσα στον Πανιώνιο και την Ολυμπιάδα Νεάπολης (είχαν κερδίσει στην Κύπρο οι «κυανέρυθρες» με 3-1) για να μάθουν τον αντίπαλό τους στην μάχη για τον τελικό.

Στα του αγώνα ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κάνει το 0-1 επικρατώντας με 25-21. Στο δεύτερο οι «πράσινες» κυριάρχησαν ακόμα περισσότερο και επικρατώντας με 25-17 έκαναν το 2-0 παίρνοντας όπως αναφέραμε και την πρόκριση για τον ημιτελικό της διοργάνωσης.