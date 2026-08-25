Η Εθνική Γυναικών μετά το κακό της ξεκίνημα απέβαλε το άγχος, έκανε περίπατο κόντρα στην Αυστρία και με το 3-1 πέτυχε την τρίτη συνεχόμενη νίκη της παίρνοντας την πρόκριση στους «16» του Eurovolley.

Ένα σετ χρειάστηκε η Εθνική να... ξεμπουκώσει και μετά έκανε περίπατο κόντρα στην Αυστρία. Τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου μπήκαν αγχωμένα και έχασαν το πρώτο σετ, μετά όμως σοβαρεύτηκαν και έκαναν πλάκα επικρατώντας με 3-1 (20-25, 25-18, 25-12, 25-14). Μια νίκη που εκτός από το ότι ήταν η τρίτη συνεχόμενη, τους έδωσε και το εισιτήριο για τους «16» του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Κάκιστη Εθνική έχασε με άνεση το πρώτο

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ στο οποίο η Εθνική μας ομάδας μπήκε πολύ μουδιασμένα και αγχωμένα, καθώς για πρώτη φορά ήταν φαβορί. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο η Αυστρία που πιέζοντας στο σερβίς πήρε από νωρίς μια διαφορά που έφτασε και τους 7 πόντους.

Η Ελλάδα προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε στους 3, αλλά και πάλι δύο συνεχόμενα λάθος σερβίς από Τάνη και Κωνσταντινίδου έφτασαν την Αυστρία να παίρνει το σετ με 25-20, ένα σετ που ήταν και το πρώτο της ως τώρα στο φετινό Eurovolley.

Αντέδρασε και ισοφάρισε με άνεση

Στο δεύτερο σετ η Εθνική έκανε απλά τα αυτονόητα και αυτό φάνηκε στο γήπεδο. Με καλύτερη υποδοχή και παίζοντας περισσότερο τον πρώτο χρόνο το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα άρχισε να διώχνει σιγά σιγά το άγχος που ουσιαστικά ήταν και ο μεγάλος της αντίπαλος.

Πήρε νωρίς μια διαφορά, την κράτησε ακόμα και όταν η Αυστρία μείωσε στον πόντο, βάζοντας πάλι δύσκολα στην ομάδα μας και ισοφάρισε επικρατώντας με 25-18.

Απλά σοβαρεύτηκε και... εξαφανίστηκε

Στο τρίτο σετ είδαμε την Εθνική ομάδα που είχαμε δει στα περισσότερα παιχνίδια στο φετινό Eurovolley. Και από την στιγμή που το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ανέβηκε, η Αυστρία δεν θα μπορούσε να μας κοιτάξει στα μάτια και αυτό ακριβώς έγινε.

Η Εθνική ξέφυγε από την αρχή, κράτησε άνετα την διαφορά και πήρε το σετ και το προβάδισμα με 2-1 επικρατώντας με 25-12, μια διαφορά που μιλάει από μόνη της και δεν χρειάζεται εμείς να πούμε κάτι παραπάνω.

Όλα τελείωσαν στο 11-11

Στο τέταρτο και τελευταίο όπως εξελίχθηκε σετ, οι δύο ομάδες πήγαιναν μαζί μέχρι το 11-11, με την Αυστρία να βάζει και πάλι δύσκολα στην Εθνική και το άγχος να κάνει και πάλι την εμφάνισή του. Στο σημείο εκείνο ωστόσο πήγε η Ανθούλη στο σερβίς, το σκορ πήγε στο 20-11 και όλα τελείωσαν. Η Εθνική επικράτησε με 25-14 και πήρε τη νίκη με 3-1 και μαζί την πρόκριση για τους «16» του Eurovolley. Όσον αφορά τον αντίπαλό της θα φανεί μετά το τέλος της πρώτης φάσης όπου θα δούμε και σε ποια θέση θα τερματίσει η Εθνική, αλλά και ποιες θα είναι οι θέσεις στον 4ο όμιλο.

ΤΑ ΣΕΤ: 3-1 (20-25, 25-18, 25-12, 25-14)

*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 11 άσους, 48 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων ενώ της Αυστρίας από 7 άσους, 31 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων

ΕΛΛΑΔΑ (Απόστολος Οικονόμου): Χατζηευστρατιάδου 13 (8/12 επ., 2 άσοι, 3 μπλοκ), Τικμανίδου 2 (2/6 επ., 44% υπ. – 13% άριστες), Τάνη 4 (1/3 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Μπακοδήμου 8 (7/26 επ., 1 μπλοκ, 67% υπ. – 17% άριστες), Παπαγεωργίου 11 (7/11 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ), Ανθούλη 20 (16/35 επ., 4 άσοι) / Ξανθοπούλου (λ., 50% υπ. – 32% άριστες), Κωνσταντινίδου, Αντωνακάκη, Αγγελοπούλου 8 (7/13 επ., 1 άσος, 33% υπ. – 22% άριστες)

ΑΥΣΤΡΙΑ (Ρόναλντ Σβαμπ): Ραμπ 11 (7/18 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ, 19% υπ. – 7% άριστες), Κόρμαν-Μέχιτς 3 (3/7 επ.), Σβάμπερλ 14 (10/36 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ, 28% υπ. – 14% άριστες), Γκάλιτς 11 (9/29 επ., 2 άσοι), Σμιτ 1 (1 άσος), Νεσίμοβιτς 3 (1/4 επ., 2 μπλοκ) / Σταμπεντάινερ (λ., 53% υπ. – 13% άριστες), Γκάρντερ, Τράνερ 1 (1/5 επ.), Χιντερέγκερ, Ντάισλ, Βάβρεκ (0/2 επ.), Χένσελ 1 (1 μπλοκ).

Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, το υπόλοιπο πρόγραμμα και η βαθμολογία του ομίλου:

21 Αυγούστου

Αυστρία – Σερβία 0-3 (17-25, 09-25, 21-25)

Βουλγαρία – Ουκρανία 3-0 (25-23, 25-23, 25-20)

Τσεχία – Ελλάδα 3-1 (25-14, 23-25, 25-15, 25-20)

22 Αυγούστου

Ουκρανία – Ελλάδα 2-3 (23-25, 25-23, 25-12, 22-25, 10-15)

Αυστρία – Τσεχία 0-3 (16-25, 17-25, 17-25)

23 Αυγούστου

Ελλάδα – Βουλγαρία 3-1 (25-20, 21-25, 25-18, 25-23)

Τσεχία – Σερβία 1-3 (19-25, 17-25, 25-16, 17-25)

24 Αυγούστου

Ουκρανία – Αυστρία 3-0 (25-16, 25-15, 25-12)

Σερβία – Βουλγαρία 3-0 (25-18, 25-14, 25-20)

25 Αυγούστου

Ελλάδα – Αυστρία (20-25, 25-18, 25-12, 25-14)

20:00 Τσεχία – Ουκρανία

26 Αυγούστου

17:00 Αυστρία – Βουλγαρία

20:00 Σερβία – Ελλάδα

27 Αυγούστου

17:00 Ουκρανία – Σερβία

20:00 Τσεχία – Βουλγαρία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.Σερβία, 3 νίκες-0 ήττες, 9 βαθμοί, 9-1 σετ, 241-177 πόντοι

2.Ελλάδα, 3 νίκες-1 ήττα, 8 βαθμοί, 10-7 σετ, 365-358 πόντοι

3.Τσεχία, 2 νίκες-1 ήττα, 6 βαθμοί, 7-4 σετ, 251-215 πόντοι

4.Ουκρανία, 1 νίκες-2 ήττες, 4 βαθμοί, 5-6 σετ, 246-218 πόντοι

5.Βουλγαρία, 1 νίκη-1 ήττα, 3 βαθμοί, 4-3 σετ, 161-162 πόντοι

6.Αυστρία, 0 νίκες-4 ήττες, 0 βαθμοί, 1-12 σετ, 209-320 πόντοι