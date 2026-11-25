Η ΑΕΚ προσπάθησε αλλά δεν μπόρεσε να βάλει δύσκολα στην περσινή κάτοχο του τροπαίου, Βαλεφόλια γνωρίζοντας την ήττα με 3-0 στο Ολυμπιακό Χωριό.

Από την πρώτη στιγμή που έγινε η κλήρωση, στην ΑΕΚ ήξεραν πως το έργο απέναντι στην περσινή κάτοχο του Challenge Cup, Βαλεφόλια θα ήταν δύσκολο. Αυτό φάνηκε από το πρώτο ματς, με τις Ιταλίδες να επικρατούν με 3-0 (16-25, 20-25, 21-25), κάνοντας άλμα πρόκρισης.

Η ΑΕΚ για να πετύχει το θαύμα θέλει να κερδίσει στην Ιταλία στις 2/12 ακόμα και με 3-2, προκειμένου να παίξει την πρόκριση στο χρυσό σετ. Αν η Βαλεφόλια κερδίσει με οποιαδήποτε διαφορά στα σετ, θα συνεχίσει στους «16».

Στα του αγώνα οι κάτοχοι του τροπαίου έδειξαν από νωρίς την ποιότητά τους και δεν άφησαν περιθώριο αντίδρασης στα κορίτσια του Κώστα Ταμπουρατζή. Πρώτη σκόρερ για τις νικήτριες και η μοναδική με διψήφιο αριθμό πόντων ήταν η Φράντι με 17 πόντους, ενώ το μεγάλο όπλο η Μπίτσι που στους τελικούς με τον Παναθηναϊκό είχε κάνει σπουδαίες εμφανίσεις, έμεινε στους 6. Για τις ηττημένες η Ενβεόνβου είχε 17, αλλά δεν έφταναν για να μπορέσει η ομάδα της να κάνει κάτι παραπάνω.

ΤΑ ΣΕΤ: 0-3 (16-25, 20-25, 21-25)

*Οι πόντοι της ΑΕΚ προήλθαν από 2 άσους, 33 επιθέσεις, 2 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων ενώ της Βαλεφόλια από 5 άσους, 38 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων

ΑΕΚ (Κώστας Ταμπουρατζής): Λέιβα 9 (9/30 επ., 61% υπ. – 24% άριστες), Εμμανουηλίδου 2 (2/9 επ.), Βαν Ντε Βίβερ, Φακοπουλίδου 4 (3/15 επ., 1 άσος, 50% υπ. – 50% άριστες), Ενβεόνβου 17 (16/43 επ., 1 μπλοκ), Γράβαρη 4 (2/7 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ) / Μανιατογιάννη (λ., 57% υπ. – 57% άριστες), Ζαφειρίου, Καββαδία 1 (1/2 επ.), Κουρόγκο (0/4 επ., 100% υπ. – 33% άριστες)

ΒΑΛΕΦΟΛΙΑ (Αντρέα Πιστόλα): Μπίτσι 6 (3/18 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Μπολτζονέτι 5 (5/16 επ.), Κάντι 5 (3/6 επ., 2 μπλοκ), Φράντι 17 (13/25 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ, 67% υπ. – 33% άριστες), Βαρέλα 9 (5/10 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Γκρέι 3 (3 μπλοκ) / Ντε Μπορτόλι (λ., 71% υπ. – 52% άριστες), Μπιέρια 2 (2/4 επ.), Μπλάζι, Τζιοβανίνι 4 (3/8 επ., 1 μπλοκ, 50% υπ. – 33% άριστες), Μπρίντι