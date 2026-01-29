Ένας εξαιρετικός Πανιώνιος πέρασε από την Κύπρο επικρατώντας με 3-1 της Ολυμπιάδας Νεάπολης και θέλει δύο σετ στο «Ανδρέας Βαρίκας» για να προκριθεί στα ημιτελικά του Challenge Cup.

Με το πόδι στο γκάζι συνεχίζει ο Πανιώνιος στην Ευρώπη. Η ομάδα του Ντράγκαν Νέσιτς επικράτησε με 3-1 (25-21, 17-25, 19-25, 14-25) της Ολυμπιάδας Νεάπολης στην Κύπρο και βρίσκεται με το ενάμισι πόδι στα ημιτελικά του Challenge Cup. Οι «κυανέρυθρες» θέλουν την επόμενη Πέμπτη στο «Ανδρέας Βαρίκας» νίκη με οποιοδήποτε διαφορά στα σετ, ενώ περνάει ακόμα και με ήττα με 3-2. Αν πάλι χάσει με 3-0 ή 3-1 θα υπάρξει χρυσό σετ στα 15 και όποιος το πάρει περνάει.

Στα του αγώνα με εξαίρεση το πρώτο σετ στο οποίο οι φιλοξενούμενες ήταν αγνώριστες με συνέπεια να το χάσουν, στα υπόλοιπα τρία σοβαρεύτηκαν και έκαναν περίπατο φτάνοντας με χαρακτηριστική ευκολία στην μεγάλη νίκη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 16-14, 21-19, 25-21

2ο σετ: 7-8, 11-16, 14-21, 17-25

3ο σετ: 7-8, 12-16, 17-21, 19-25

4ο σετ: 6-8, 8-16, 12-21, 14-25

*Οι πόντοι της Ολυμπιάδας Νεάπολης προήλθαν από 2 άσσους, 49 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων και του Πανιωνίου προήλθαν από 5 άσσους, 54 επιθέσεις, 14 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (25-21, 17-25, 19-25, 14-25) σε 104'

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (Μίλαν Λιούμπιτσιτς): Νούντα 9 (8/33 επ., 1 μπλοκ, 57% υπ. - 26% άριστες), Μάγιερ 7 (5/11 επ., 2 μπλοκ), Τερέλ 21 (21/42 επ.), Ντροζντ 5 (3/10 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Τσβίτσκοβιτς 7 (5/18 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 22% υπ. - 11% άριστες), Ρομπιτέγε 1 (1 μπλοκ) / Κούτα (λ, 27% υπ. - 18% άριστες), Χουντιμά 2 (2/5 επ.), Ριάλα, Προκοπίου 1 (1/2 επ.), Λεωνίδου, Ζεμπίλα 4 (4/9 επ., 27% υπ. - 18% άριστες).

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ BETSSON (Ντράγκαν Νέσιτς): Ριστίσεβιτς 16 (14/36 επ., 2 μπλοκ, 59% υπ. - 35% άριστες), Νομικού 10 (9/15 επ., 1 άσσος), Στογιλίκοβιτς 7 (2/3 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Ατανασίγιεβιτς 12 (10/26 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 27% υπ. - 4% άριστες), Ραχίμοβα 17 (12/33 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Ζακχαίου 8 (5/10 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Ξανθοπούλου (λ, 53% υπ. - 26% άριστες), Κακουράτου (λ), Αγγελοπούλου 1 (1/3 επ.), Λαμπρούση 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ).