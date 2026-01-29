Ελεύθερη είσοδος στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Ποντολιάνι

Ο ΑΣ γνωστοποίησε με ανακοίνωση του ότι θα υπάρξει ελεύθερη είσοδος στον ευρωπαϊκό αγώνα του ΠΑΟΚ με την Ποντολιάνι.

Το ανδρικό τμήμα βόλεϊ του ΠΑΟΚ, λίγα μόλις 24ώρα μετά το τραγικό αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Ρουμανία, το οποίο στέρησε τη ζωή από 7 φίλους της ομάδας,ετοιμάζεται να υποδεχτεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη την Ποντολιάνι.

Ο δικέφαλος πήρε μεγάλη νίκη με 0-3 σετ στην Ουκρανία και είναι έτοιμος να σφραγίσει το εισιτήριο για τους «8» του Τσάλεντζ Καπ, αν καταφέρει να πάρει έστω και ένα σετ από την αποψινή αναμέτρηση.

Από την πλευρά του ο ΑΣ ζήτησε από την αρμόδια ομοσπονδία να αναβληθεί ο σημερινός αγώνας, εξαιτίας της τραγωδίας, όμως το αίτημα αυτό δεν έγινε δεκτό και έτσι το ματς θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Όπως αναφέρει ο ερασιτέχνης σε ανακοίνωση του, η είσοδος για το παιχνίδι με τους Ουκρανούς θα είναι ελεύθερη, ενώ παράλληλα, αντιπροσωπεία των τμημάτων του ΠΑΟΚ θα δώσει το παρών, καταθέτοντας λουλούδια στον ειδικό χώρο που διαμορφώθηκε στο «PAOK Sports Arena», για να αποτίσουν φόρο τιμής στα επτά αδικοχαμένα αετόπουλα του δυστυχήματος στη Ρουμανία.

Υπενθυμίζουμε πως η αναμέτρηση έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 18:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από τα κανάλια της Cosmote και συγκεκριμένα Cosmote Sports 6.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΑΣ:

Ελεύθερη είσοδος στο ΠΑΟΚ-Ποντολιάνι Χόροντοκ (29/01, 18:00)

Ελεύθερη είσοδος θα ισχύσει για τον αγώνα ΠΑΟΚ – Ποντολιάνι Χόροντοκ, για τον 2ο αγώνα της Φάσης των «16» του CEV Challenge Cup, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026, στις 18:00, στο PAOK Sports Arena.

Παράλληλα, αντιπροσωπεία των τμημάτων του ΠΑΟΚ θα δώσει το παρών, καταθέτοντας λουλούδια στον χώρο μνήμης του PAOK Sports Arena, στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων αετόπουλων του δυστυχήματος στη Ρουμανία.