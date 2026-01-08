Χωρίς να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα ο ΠΑΟΚ πήρε τα δύο σετ που ήθελε κόντρα στον Παφιακό και προκρίθηκε στους 16» του Challenge Cup. Η Ουκρανική Χόροντοκ επόμενος αντίπαλος.

Έχοντας κερδίσει με 3-1 μέσα στην Κύπρο, ο ΠΑΟΚ ήθελε δύο σετ στο Παλατάκι απέναντι στον Παφιακό για να πάρει την πρόκριση στους «16» του Challenge Cup. Δύο σετ που πήρε σχετικά άνετα επικρατώντας στο πρώτο με 25-22 και στο δεύτερο με 25-17 και μαζί όπως αναφέραμε και το εισιτήριο για την συνέχεια της διοργάνωσης. Επειδή όμως δεν έμεινε εκεί, ο ΠΑΟΚ συνέχισε το ίδιο σοβαρά και στο τρίτο και μπορεί να δυσκολεύτηκε λίγο παραπάνω αλλά το πήρε και αυτό επικρατώντας με 25-23 και εκτός από την πρόκριση πήρε και τη νίκη με 3-0 (25-22, 25-17, 25-23).

Επόμενος αντίπαλος της ομάδας του Βαλάντη Μαμάη θα είναι η Χόροντοκ από την Ουκρανία, με τον πρώτο αγώνα να είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 22 Ιανουαρίου στην Σλοβενία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Η ρεβάνς θα είναι την επόμενη βδομάδα στο Παλατάκι.

Στα του αγώνα όπως αναφέραμε οι Θεσσαλονικείς με αιχμή του δόρατος τον Τζέντρικ και τον Σταύρο Μούχλια να παίρνει τη θέση του Κοβάσεβιτς στην εξάδα, προκειμένου ο Σέρβος να πάρει ανάσες, έκανε αυτό που χρειαζόταν δείχνοντας πως η νίκη με 3-1 στην Κύπρο απέδειξε και την διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις δύο ομάδες.