Άλμα πρώτης θέσης για Παναθηναϊκό. Οι «πράσινες» νίκησαν και τον ΠΑΟΚ στη Μίκρα, έκαναν το 17 στα 17 στο πρωτάθλημα και το 24 στα 24 συνολικά και ουσιαστικά εξασφάλισαν την πρωτιά στην κανονική διάρκεια.

Η φοβερή πορεία του Παναθηναϊκού συνεχίστηκε και στην Μίκρα. Τα κορίτσια του Αλεσάντρο Κιαπίνι νίκησαν και στη Θεσσαλονίκη τον ΠΑΟΚ με 3-1 (25-23, 20-25, 20-25, 14-25) και έφτασαν τους 47 βαθμούς κάνοντας το 17 στα 17 στο πρωτάθλημα και το 24 στα 24 συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις. Οι «πράσινες» έχοντας 5 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο Ολυμπιακό ακόμα και αν χάσουν στο «Μελίνα Μερκούρη» δύσκολα δεν θα τερματίσουν στην κορυφή έχοντας το πλεονέκτημα έδρας ως το τέλος.

Οι «ασπρόμαυρες» από την άλλη έμειναν στην 5η θέση με 28 βαθμούς, πέντε λιγότερους από τον ΑΟ Θήρας και ουσιαστικά λένε αντίο στην τετράδα που δύσκολα θα μπει κάποια ομάδα σφήνα σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Πανιώνιο και ΑΟ Θήρας.

Στα του αγώνα, ο ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα στο πρώτο σετ και κατάφερε να το πάρει στις λεπτομέρειες κάνοντας έτσι το 1-0. Η συνέχεια όμως ανήκε ολοκληρωτικά στις «πράσινες» που δεν άφησαν το παραμικρό περιθώριο στις αντιπάλους τους κάνοντας με χαρακτηριστική ευκολία το 3-1 και παίρνοντας ένα ακόμα πολύτιμο και κυρίως εμφατικό τρίποντο.

Διαιτητές: Βασιλειάδης, Δημητρίου, Διαιτητής Challenge: Θεμελής, Παρατηρητής: Αντωνούλης, Επόπτες: Βασδέκης, Μακρίδης, Γραμματεία: Εμμανουηλίδου Δ.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-4, 16-12, 21-16, 25-23

2ο σετ: 6-8, 16-12, 18-21, 20-25

3ο σετ: 7-8, 11-16, 16-21, 20-25

4ο σετ: 4-8, 10-16, 12-21, 14-25

*Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 3 άσσους, 49 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 4 άσσους, 60 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (25-23, 20-25, 20-25, 14-25) σε 104'

Π.Α.Ο.Κ. F&U (Γιάννης Γιαπάνης): Τάουμπνερ 24 (18/46 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ), Τοντάι 2 (1/6 επ., 1 μπλοκ), Σίζαρ 14 (12/28 επ., 2 μπλοκ, 42% υπ. - 16% άριστες), Κότσιτς 6 (3/8 επ., 3 μπλοκ), Βαν Ντε Βίβερ 1 (1 άσσος), Μπάκα 12 (12/31 επ., 47% υπ. - 25% άριστες) / Καραμπάση (λ, 65% υπ. - 29% άριστες), Κουρτίδου (λ), Απλαδά 5 (2/5 επ., 3 μπλοκ), Αντύπα 1 (1/5 επ.), Θεοδοσίου, Καραφουλίδου, Τσοχατζή.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Γουάιτ 16 (15/29 επ., 1 μπλοκ, 43% υπ. - 32% άριστες), Στράντζαλη 1 (1/6 επ., 25% υπ. - 8% άριστες), Μπένετ 22 (19/35 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Κωνσταντινίδου, Σάμανταν 13 (11/16 επ., 2 μπλοκ), Παπαγεωργίου 7 (2/5 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ) / Αντωνακάκη (λ, 38% υπ. - 25% άριστες), Ρόγκα (λ), Τάννη 7 (2/3 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Ράπτη, Λαμπκόφσκα 11 (10/24 επ., 1 μπλοκ, 61% υπ. - 44% άριστες), Κωνσταντίνου.

Η γνώμη του πάγκου

Γιάννης Γιαπάνης (Π.Α.Ο.Κ. F&U): «Ο Παναθηναϊκός είναι καλή ομάδα και ανέβασε την απόδοση του μετά από ένα σημείο, αλλά δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί εμείς δεν είχαμε την κατάλληλη αυτοπεποίθηση και θέληση. Η αλήθεια είναι ότι έχει συμβεί ξανά αυτό. Αυτό που μας επηρεάζει περισσότερο είναι τα συνεχόμενα λάθη που κάνουμε. Όταν έχουμε 2-3 λάθη στη σειρά χάνουμε τη συγκέντρωση μας, αλλά προσπαθούμε να το φτιάξουμε».

Αλεσάντρο Κιαπίνι (Παναθηναϊκός Α.Ο.): «Στο πρώτο κομμάτι χάσαμε την ηρεμία μας, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος με την αντίδραση μας και είμαι ικανοποιημένος με τον τρόπο με τον οποίο τελείωσε το ματς. Ήταν ένα ματς μάθημα για εμάς για τη συνέχεια, χαίρομαι για τον χαρακτήρα που δείξαμε».