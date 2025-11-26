Ο Παναθηναϊκός δύο σετ μακριά από την πρόκριση στο Challenge Cup

Ο Παναθηναϊκός νικώντας εκτός έδρας την ελβετική Ντούντινγκεν με 3-0 σετ, είναι το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Challenge Cup.

Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον επόμενο γύρο του Challenge Cup έκανε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να επικρατήσει με 3-0 σετ επί της Ντούντινγκεν στην Ελβετία.

Ο Παναθηναϊκός περιόρισε την αντίπαλο του στο 32% στην επίθεση με 17 λάθη, τη στιγμή που ο ίδιος έφτασε στο εξαιρετικό 48% και αυτό ήταν το στοιχείο που έκανε τη διαφορά υπέρ της ελληνικής ομάδας. Πρώτη σκόρερ της ομάδας του Αλεσσάντρο Κιαπίνι ήταν η Μικάγια Γουάιτ με 17 πόντους, ενώ εξαιρετική ήταν η Σάμανταν που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 8/16 επιθέσεις και 5 μπλοκ.

Ο επαναληπτικός στο κλειστό του Μετς, την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 18:00, όπου οι «πράσινες» χρειάζονται δύο σετ για να προκριθούν.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να επιβάλλει τον ρυθμό του από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, παίρνοντας προβάδισμα με 1-6 πολύ γρήγορα στο πρώτο σετ. Οι γηπεδούχες αντέδρασαν και ισοφάρισαν σε 9-9, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι έως το 13-13. Από εκεί και έπειτα όμως η ομάδα του Κιαπίνι βρήκε τις απαραίτητες λύσεις, προηγήθηκε με 14-17 και 15-19 για να κατακτήσει το πρώτο σετ με 20-25.

Καλύτερα ξεκίνησε και στο δεύτερο σετ ο Παναθηναϊκός, που προηγήθηκε με 3-7 για να φτάσει γρήγορα στο 5-13 και ουσιαστικά να «βάλει τέλος» στο σετ. Η διαφορά συνέχισε να αυξάνεται και έφτασε έως τους εννέα πόντους (10-19) για να ολοκληρωθεί το σετ με 19-25.

Ο Παναθηναϊκός έδειχνε ικανός να κατακτήσει και το τρίτο σετ με την ίδια ευκολία καθώς μετά το αρχικό 2-2 πήρε γρήγορα το προβάδισμα φτάνοντας στο 3-7 και το 4-9. Παρόλα αυτά η ομάδα από τη Δανία δεν πέταξε λευκή πετσέτα, μείωσε σε 10-11 και παρέμεινε κοντά μέχρι να μπορέσει να ισοφαρίσει σε 18-18. Ο Παναθηναϊκός όμως σε εκείνο το σημείο έδειξε χαρακτήρα, πήρε ξανά προβάδισμα δύο πόντων (18-20), για να πάρει σετ μπολ στο 20-24 και να κατακτήσει το σετ με 21-25.

Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 13-16, 16-21, 21-25

2ο σετ: 4-8, 8-16, 14-21, 19-25)

3ο σετ: 3-8, 12-16, 19-21, 21-25

*Οι πόντοι της Ντούντιγκεν προήλθαν από 3 άσσους, 35 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 2 άσσους, 48 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (20-25, 19-25, 21-25)

ΝΤΟΥΝΤΙΓΚΕΝ (Λεονάρντο Πορταλεόνι): Χιλ 13 (11/23, 2 μπλοκ, 57% υπ., 27% άριστες), Γκάσερ 1 (1/2 επ.), Πετιτάτ 4 (3/11 επ., 1 άσσος), Ντα Σίλβα 5 (1/11 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Βίελαντ 15 (11/43 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 79% υπ., 14% άριστες), Στάφελμπαχ 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ) / Πόρτμαν (λ, 53% υπ., 16% άριστες), Μπόλινγκερ (λ), Ρόθενμπουελερ 1 (1/3 επ.), Άσονγ 5 (5/15 επ.), Σάντσερ, Βόντραν 1 (1/1επ.)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.: (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 8 (6/10 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Γουάιτ 17 (15/26 επ., 2 μπλοκ, 46% υπ., 19% άριστες), Μπένετ 13 (12/25 επ., 1 άσσος), Κωνσταντινίδου 1 (1 μπλοκ), Σάμανταν 13 (8/16 επ., 5 μπλοκ), Λαμπρόβσκα 7 (7/18 επ., 90% υπ., 30% άριστες) / Αντωνακάκη (λ, 7% υπ., 7% άριστες), Ρόγκα (λ), Παπά, Ράπτη, Τάνη