Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την Καρλοβάσκα με 3-2 σετ, στη ρεβάνς για τη φάση των "16" του CEV Cup και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του θεσμού...

Το έργο του Ολυμπιακού ήταν δύσκολο απέναντι στην Καρλοβάσκo, ειδικά μετά την «καθαρή» ήττα στο πρώτο ματς για τη φάση των "16" του CEV Cup . Στη ρεβάνς, οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν με 3-2 σετ (17-25, 25-21, 24-26, 25-17, 15-9) και γνώρισαν τον αποκλεισμό από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε πολύ καλά για τους κατόχους του Super Cup Ελλάδας. Μπαίνοντας πολύ δυναμικά κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα, το οποίο διατήρησαν έως το τέλος του πρώτου σετ. Το προβάδισμα ήρθε με σκορ 17-25. Βέβαια, η Καρλοβάσκο στο δεύτερο σετ περιόρισε αρκετά τα επιθετικά ατού των φιλοξενούμενων και έφερε την αναμέτρηση στα ίσα (25-21).

Το τρίτο σετ ήταν πολύ ανταγωνιστικό. Οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν το προβάδισμα και έβρισκαν απάντηση στα επιθετικά σερί. Το σετ κρίθηκε στην τελική ευθεία, όταν ο Ολυμπιακός με το σκορ στα ίσα (24-24) έκανε το απαραίτητο σερί για να πάρει ξανά προβάδισμα (24-26).

Το σύνολο του κόουτς Βουρδέρη, εάν κατακτούσε το τέταρτο σετ, θα έστελνε τον αγώνα σε «χρυσό» σετ. Ωστόσο, τσεχική ομάδα στα μέσα αυτού πήρε σημαντική διαφορά και έφτασε στην κατάκτηση του με 25-17, καθαρίζοντας την υπόθεση πρόκρισης στα προημιτελικά του CEV Cup.

Η αναμέτρηση κρίθηκε στο tie-break, το οποίο δεν είχε καμία σημασία. Η γηπεδούχος ομάδα ολοκλήρωσε την ανατροπή στα σετ, με 15-9 πήρε το tie-break και πανηγύρισε τη νίκη.

Τα σετ: 17-25, 25-21, 24-26, 25-17, 15-9