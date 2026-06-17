Στην Πορτογαλία και την Μπενφίκα θα συνεχίσει την προπονητική του καριέρα ο Σάκης Ψάρρας με τους... αετούς να ανακοινώνουν την συμφωνία με τον έμπειρο τεχνικό.

Νέα σελίδα του πετυχημένου Έλληνα προπονητή, Σάκη Ψ'άρρα, ο οποίος μετά τον Μίλωνα θα συνεχίσει στο εξωτερικό. Επόμενος σταθμός του η Πορτογαλία καθώς ανακοινώθηκε και επίσημα πως αναλαμβάνει τα ηνία της Μπενφίκα.

Αναλυτικά οι... αετοί ανέφεραν τα εξής: «Γεννημένος στην Αθήνα, ο Ψάρρας διαθέτει δεκαετή προπονητική εμπειρία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ξεκίνησε την καριέρα του στους πάγκους τη σεζόν 2016/17 με τον Εθνικό Πειραιώς, τον οποίο οδήγησε στην άνοδο από την Α2 στην κορυφαία κατηγορία. Την επόμενη χρονιά ανέλαβε τον ΠΑΟΚ, πριν ακολουθήσει η ιδιαίτερα επιτυχημένη παρουσία του στον Μίλωνα.

Κατά τα τελευταία έξι χρόνια στον σύλλογο της Νέας Σμύρνης, ο Έλληνας προπονητής μετέτρεψε τον Μίλωνα σε μία από τις κορυφαίες δυνάμεις του ελληνικού βόλεϊ, οδηγώντας τον για πρώτη φορά στην ιστορία του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και συγκεκριμένα στο CEV Cup.

Την αγωνιστική περίοδο 2025/26, η ομάδα τερμάτισε στη δεύτερη θέση της κανονικής διάρκειας της Volley League, μόλις έναν βαθμό πίσω από τον Παναθηναϊκό, ενώ έφτασε έως τα ημιτελικά των πλέι οφ. Επιπλέον, τη σεζόν 2024/25, ο Μίλων προκρίθηκε μέχρι τα προημιτελικά του CEV Cup υπό τις οδηγίες του

Πριν ακολουθήσει την προπονητική, ο Ψάρρας είχε διαγράψει σημαντική πορεία ως πασαδόρος. Αγωνίστηκε σε κορυφαίους ελληνικούς συλλόγους όπως ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, ενώ φόρεσε και τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.

Στην καριέρα του ως αθλητής κατέκτησε πέντε πρωταθλήματα και πέντε Κύπελλα Ελλάδας, ενώ απέκτησε εμπειρίες και από τα πρωταθλήματα της Ιταλίας και της Γαλλίας».