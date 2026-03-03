Ιράν: Ο Εστράδα τα κατάφερε και πέρασε τα σύνορα Τουρκίας - Ιράν
Ο Εστράδα ήταν που είχε ποστάρει βίντεο στα social media κλαίγοντας γοερά και ζητώντας την συμβολή αλλά και την συνδρομή των αρμόδιων Αρχών. Εν τέλει η λύση δόθηκε για τον αθλητή βόλεϊ της Κούβας.
Ο ίδιος έγραψε σχετικά στα Μέσα Κοινωικής του Δικτύωσης ανεβάζοντας και βίντεο και τονίζοντας ότι «δεν το πιστεύω. Στο τέλος μου σφράγισαν το διαβατήριο και με άφησαν να περάσω τα σύνορα. Θέλω να ευχαριστήσω την αστυνομία της Τουρκίας που με υποδέχθηκε σαν Βασιλιά. Θέλω να ευχαριστήσω όσους μου έστειλαν μηνύματα. Την γυναίκα μου, την μητέρα μου και όσους με βοήθησαν και ανέβασαν στα social media τους το πρόβλημά μου.
Σας ευχαριστώ τόσο πολύ όλους φίλοι μου. Δεν θα μπορούσα να καταφέρω χωρίς εσάς. Η τουρκική αστυνομία είναι η καλύτερη και είμαι έτοιμος να περάσω τον έλεγχό μου για να φύγω. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ φίλοι μου».
✅ Luis Elian Estrada’nın problemi çözüldü.— Voleybolun Sesi (@voleybolunsesi) March 3, 2026
🤝 Kübalı sporcu, Türk polisine ve sesinin duyulmasını sağlayan herkese teşekkür etti.
💬 “Gerçekten inanamadım ama sonunda pasaportuma damgayı bastılar ve sınırdan geçiyorum. Beni bir kral gibi karşılayan buradaki Türk polisine… https://t.co/MnP31xz3iM pic.twitter.com/7gNSTRfUD6
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.