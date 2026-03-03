Βρέθηκε τελικώς η κατάλληλη λύση / φόρμουλα για τον Κουβανό Εστράδα που κατάφερε και πέρασε από τα σύνορα της Τουρκίας με το Ιράν.

Ο Εστράδα ήταν που είχε ποστάρει βίντεο στα social media κλαίγοντας γοερά και ζητώντας την συμβολή αλλά και την συνδρομή των αρμόδιων Αρχών. Εν τέλει η λύση δόθηκε για τον αθλητή βόλεϊ της Κούβας.

Ο ίδιος έγραψε σχετικά στα Μέσα Κοινωικής του Δικτύωσης ανεβάζοντας και βίντεο και τονίζοντας ότι «δεν το πιστεύω. Στο τέλος μου σφράγισαν το διαβατήριο και με άφησαν να περάσω τα σύνορα. Θέλω να ευχαριστήσω την αστυνομία της Τουρκίας που με υποδέχθηκε σαν Βασιλιά. Θέλω να ευχαριστήσω όσους μου έστειλαν μηνύματα. Την γυναίκα μου, την μητέρα μου και όσους με βοήθησαν και ανέβασαν στα social media τους το πρόβλημά μου.

Σας ευχαριστώ τόσο πολύ όλους φίλοι μου. Δεν θα μπορούσα να καταφέρω χωρίς εσάς. Η τουρκική αστυνομία είναι η καλύτερη και είμαι έτοιμος να περάσω τον έλεγχό μου για να φύγω. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ φίλοι μου».