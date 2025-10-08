Η ΑΕΚ κατέκτησε το Βαλκανικό Κύπελλο και πάει στο Challenge Cup

Η ΑΕΚ νικώντας την Ντρίτα με 3-0 σετ κατέκτησε το Βαλκανικό Κύπελλο κι εξασφάλισε θέση στο Challenge Cup γυναικών.

Η ομάδα βόλεϊ της ΑΕΚ κατέκτησε το Βαλκανικό Κύπελλο, επικρατώντας με 3-0 σετ και επί της Ντρίτα από το Κόσοβο κι έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που κατακτά το τρόπαιο στο βόλεϊ.

Οι «κιτρινόμαυρες» του Ντεχρί Τζαν Ντεχριόγλου πραγματοποίησαν μία ακόμα σπουδαία εμφάνιση στο Κόσοβο και έκαναν το απόλυτο σε τρεις αγώνες. Μάλιστα, δεν έχασαν σετ σε κανένα από τα παιχνίδια που έπαιξαν. Πολυτιμότερη παίκτρια του τουρνουά ανακηρύχτηκε η αρχηγός της ΑΕΚ, Εβίτα Ξηντάρα!

Ως εκ τούτου, η ΑΕΚ θα συμμετάσχει τη φετινή χρονιά στο Challenge Cup, όπου θα αντιμετωπίσει την σερβική Σρέμσκα Μιτρόβιτσα για την πρόκριση στις 32» καλύτερες ομάδες, η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στην Σερβία στις 5 Νοεμβρίου.

Το ματς ξεκίνησε ισορροπημένα, αλλά η ΑΕΚ με Καββαδία (11-8) και Κυπαρίσση (12-9) πήρε μία διαφορά τριών πόντων. Με άσο της Σάβατζ διαμορφώθηκε το 16-14, ενώ η Κυπαρίσση έκανε το 21-17. H Ματέι τελείωσε το σετ (25-20). Στο δεύτερο σετ, η Drita ήταν σαφώς πιο πιεστική και πήγαινε χέρι-χέρι με την ΑΕΚ. Η Τούκτου έδωσε ξανά «ανάσα» στην «Ένωση» (16-14, 18-14). Η Καββαδία με μπλοκ έκανε το 19-14 και η Βάλκοβα το 22-17. Η Τούκτου έδωσε το σετ στην «Ένωση» (25-18).

Στο τρίτο και τελευταίο σετ, τα πράγματα ήταν πιο ξεκάθαρα και η ΑΕΚ δεν δυσκολεύτηκε να το πάρει. Με δύο σερί μπλοκ της Σάβατζ η ΑΕΚ απέκτησε μεγάλη διαφορά (9-3). Η Κλέπκου έκανε το 13-6 κα η Κυπαρίσση το 21-13. Εν τέλει, η ΑΕΚ κατέκτησε το σετ με 25-19.

Τα σετ: 25-20, 25-18, 25-19.



ΑΕΚ (Ντεχρί Τζαν Ντεχριόγλου): Μπουρτέα 6 (5/13 επ., 1 άσσος, 625 υπ. – 25% άριστες), Καββαδία 7 (4/14 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Βάλκοβα, 2 (2 άσσοι) Κυπαρίσση 9 (7/22 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 57% υπ. – 43% άριστες), Σαβάζ 10 (5/8 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Γιουζγκέντς 14 (12/27 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Ξηντάρα (λ, 22% υπ. – 0% άριστες), Βουλγαράκη, Στάικου, Κλέπκου 4 (3/15 επ., 1 μπλοκ, 50% υπ. – 50% άριστες).

Ντρίτα (Λόρικ Ιλάζι): Νούνιες 10 (8/21 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Μότα 1 (1/4 επ.), Σιλεϊμάνι 10 (10/29 επ., 29% υπ. – 18% άριστες), Κιούκου, Φρεσένιους 16 (15/40 επ., 1 μπλοκ, 38% υπ. – 25% άριστες), Σαμπάνι 5 (5/13 επ.) / Ιλάζι (λ, 41% υπ. – 24% άριστες)), Εμίνι.



