Η Εθνική Ελλάδας πήρε την πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος αήττητη, επικρατώντας με 3-0 σετ της Βόρειας Μακεδονίας στην τελευταία της υποχρέωση στην προκριματική φάση.

Η Εθνική Ελλάδας ήταν για ακόμη ένα ματς καταιγιστική στην προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και με τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές προκρίθηκε ως αήττητη στην τελική φάση. Η «γαλανόλευκη» επικράτησε με 3-0 σετ (25-18, 25-15, 27-25) της Βόρειας Μακεδονίας στο κλειστό «Μ. Μερκούρη», πανηγυρίζοντας με τον κόσμο που απέμεινε στην Αθήνα την μεγάλη πρόκριση.

Ένας ματς, στο οποίο το σύνολο του κόουτς Χριστοφιδέλη έκανε χωρίς πρόβλημα το 2-0 στα σετ, ενώ στη συνέχεια είδε την ομάδα του Γιόσκο Μιλένσκοσκι να βγάζει αντίδραση και να φτάνει δύο set point στη μείωση του σκορ, αλλά να μην πετυχαίνει κάτι παραπάνω στην αναμέτρηση χάνοντας με το τελικό 3-0 σετ.

Ελλάδα - Βόρεια Μακεδονία 3-0: Το ματς

Η αναμέτρηση δεν ξεκίνησε για την Εθνική ομάδα όπως θα επιθυμούσε. Μπορεί να πήρε προβάδισμα δύο πόντων (2-0), ωστόσο είδε τη Βόρεια Μακεδονία να παίρνει διαφορά τριών πόντων (6-9). Βέβαια, η απάντηση του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος ήταν άμεση και η ανατροπή ήρθε στο σκορ. Οι Έλληνες παίκτες πήραν... αέρα τεσσάρων πόντων, το οποίο διεύρυναν στους επτά (22-15). Η διαφορά αυτή διατηρήθηκε από το ελληνικό σύνολο, το οποίο πήρε κεφάλι στα σετ του αγώνα με 25-18.

Στο δεύτερο σετ οι δύο Εθνικές ομάδες ξεκίνησαν πόντο - πόντο. Η «γαλανόλευκη» είχε το προβάδισμα, όμως, δεν είχε βρει το σερί για να φτάσει σε... μαξιλαράκι ασφαλείας. Με τις δύο ομάδες στο 5-5, οι παίκτες του κόουτς Χριστοφιδέλη ξέφυγαν στους τρεις πόντους (8-5). Η Ελλάδα διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμά της, το οποίο σιγά - σιγά μεγάλωνε. Στην τελική ευθεία, η Εθνική ομάδα βρισκόταν με το +8 (20-12) και χωρίς να κατεβάσει το ρυθμό της διπλασίασε τα σετ με 25-15.

Με το 2-0 υπέρ της Εθνικής Ελλάδας, οι παίκτες της Βόρειας Μακεδονίας προσπάθησαν να βγάλουν αντίδραση καθώς είχαν ανάγκη να πάρουν το καλύτερο που μπορούν από το «Μ. Μερκούρη». Από τις αρχές του σετ βρέθηκαν με το προβάδισμα, φτάνοντας σε επίπεδα double score (10-5). Από εκείνο το σημείο και μετά, η Ελλάδα μείωσε και στη συνέχεια ισοφάρισε σε 15-15.

Οι δύο ομάδες κινήθηκαν πόντο - πόντο στα τέλη του σετ. Η πρώτη που έφτασε σε set point ήταν η Βόρεια Μακεδονία (23-24), ωστόσο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αρνήθηκε να χάσει το σετ τόσο στην πρώτη φορά όσο και στη δεύτερη. Στην πρώτη στιγμή που η «γαλανόλευκη» βρέθηκε με match point (26-25) κατάφερε να κλείσει και το σετ με 27-25 και να πανηγυρίσει την τέταρτη διαδοχική της νίκη.

Τα σετ: 25-18, 25-15, 27-25

ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Πιτακούδης 5 (2/4 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Μούχλιας Δ. 16 (13/23 επ., 3 άσσοι), Βουλκίδης 5 (4/6 επ., 1 μπλοκ), Ανδρεόπουλος 17 (14/30 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Γαλιώτος 4 (2/3 επ., 2 άσσοι), Ράπτης 14 (11/21 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 42% υπ. - 25% άριστες) / Χανδρινός Α. (λ, 58% υπ. - 32% άριστες), Τζιάβρας (λ), Κασαμπαλής, Βαϊόπουλος, Νανόπουλος.

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Γιόσκο Μιλενκόσκι): Γκεοργκίεφ Γ., Γκεοργκίεφ Ν. 13 (11/25 επ., 2 άσσοι), Μίλεφ 2 (2/8 επ., 46% υπ. - 23% άριστες), Λάφτοφ 6 (4/19 επ., 2 μπλοκ, 17% υπ. - 6% άριστες), Μαντζούνκοφ 6 (4/7 επ., 2 μπλοκ), Σαβόφσκι 7 (3/5 επ., 4 μπλοκ) / Ρίτσλιεφ (λ, 14% υπ. - 0% άριστες), Ίλιεφ 1 (1/3 επ., 36% υπ. - 18% άριστες), Κοστίκι.