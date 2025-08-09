Περίπατος και σε Γεωργία και δεν χάνει την πρόκριση στο Eurovolley η Εθνική Ανδρών
Ακόμα ένας περίπατος, ακόμα πιο κοντά στο ερχόμενο Eurovolley για την Εθνική Ανδρών. Τα παιδιά του Κώστα Χριστροφιδέλη επικράτησαν και μέσα στην Γεωργία με 3-0 (16-25, 10-25, 15-25) μόλις σε 67 λεπτά και έκαναν το 3Χ3 στον 6ο προκριματικό όμιλο. Για την μαθηματική πρόκριση στα τελικά του Ευρωβόλεϊ 2026 η Ελλάδα θα χρειαστεί δύο σετ την προσεχή Τετάρτη (13/8, 20.00) κόντρα στην Βόρεια Μακεδονία στο κλειστό του Ρέντη.
Πρώτος σκόρερ του αγώνα ήταν ο Σταύρος Μούχλιας με 11 πόντους και σε ηλικία 17 ετών έκανε την πρώτη του επίσημη εμφάνιση με την Εθνική ανδρών. Να αναφερθεί ότι στην ίδια εξάδα βρέθηκαν ο Σπύρος με τον Άρη Χανδρινό και ο Δημήτρης με τον Σταύρο Μούχλια.
Διακύμανση:
1ο σετ: 5-8, 9-16, 14-21, 16-25
2ο σετ: 4-8, 6-16, 9-21, 10-25
3ο σετ: 4-8, 9-16, 11-21, 15-25
*Οι πόντοι της Γεωργίας προήλθαν από 22 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων και της Ελλάδας προήλθαν από 4 άσσους, 41 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 0-3 (16-25, 10-25, 15-25) σε 67'
ΓΕΩΡΓΙΑ (Σόσο Λομπζανίτζε): Κουραζιάνι 4 (2/4 επ., 2 μπλοκ), Τσχομάρια 7 (7/24 επ., 53% υπ. - 26% άριστες), Λαζαρασβίλι 4 (4/13 επ., 39% υπ. - 9% άριστες), Ζακαϊντζε 3 (1/6 επ., 2 μπλοκ), Νουτσουμπίτζε 1 (1/4 επ.), Γκορντάτζε / Ντζελάντζε (λ, 47% υπ. - 18% άριστες), Νατσβισβίλι, Κατσιμπάγια 1 (1/3 επ.), Καμκαμίντζε, Τεντβοράντζε 5 (5/17 επ., Μπουρντούλι.
ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Χανδρινός Σπ. 10 (10/18 επ., 53% υπ. - 24% άριστες), Μούχλιας Δ. 10 (7/12 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Βουλκίδης 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Γαλιώτος 4 (1/2 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Βαϊόπουλος 6 (5/9 επ., 1 μπλοκ), Μούχλιας Σ. 11 (9/16 επ., 2 μπλοκ, 67% υπ. - 25% άριστες) / Χανδρινός Α. (λ, 100% υπ. - 100% άριστες), Τζιάβρας (λ), Χασμπάλα 1 (1/1 επ.), Θεοδόσης 5 (4/5 επ., 1 μπλοκ), Ανδρεόπουλος, Νανόπουλος 4 (3/9 επ., 1 άσσος).
Το πρόγραμμα:
1η αγωνιστική - Σάββατο 17 Αυγούστου 2024
Γεωργία - Βόρεια Μακεδονία 0-3 (12-25, 14-25, 18-25)
Ρεπό η Ελλάδα
2η αγωνιστική - Κυριακή 25 Αυγούστου 2024
Βόρεια Μακεδονία - Ελλάδα 1-3 (25-15, 18-25, 23-25, 20-25)
Ρεπό η Γεωργία
3η αγωνιστική - Πέμπτη 29 Αυγούστου 2024
Ελλάδα - Γεωργία 3-0 (25-14, 25-08, 25-16)
Ρεπό η Βόρεια Μακεδονία
4η αγωνιστική - Σάββατο 9 Αυγούστου 2025
Γεωργία - Ελλάδα 0-3 (16-25, 10-25, 15-25)
Ρεπό Βόρεια Μακεδονία
5η αγωνιστική - Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
20.00: Ελλάδα - Βόρεια Μακεδονία
Ρεπό η Γεωργία
6η αγωνιστική - Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
21.00: Βόρεια Μακεδονία - Γεωργία
Ρεπό η Ελλάδα.
Βαθμολογία
1. Ελλάδα 3 νίκες-0 ήττες, 9 βαθμοί, 9-1 σετ, 240-165 πόντοι
2. Βόρεια Μακεδονία 1 νίκη-1 ήττα, 3 βαθμοί, 4-3 σετ, 161-134 πόντοι
3. Γεωργία 0 νίκες-3 ήττες, 0 βαθμοί, 0-9 σετ, 123-225 πόντοι
*Την πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 2026 θα πάρουν από τους 7 προκριματικούς ομίλους οι 7 πρώτοι και οι 5 καλύτεροι δεύτεροι.
