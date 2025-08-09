Περίπατος και σε Γεωργία και δεν χάνει την πρόκριση στο Eurovolley η Εθνική Ανδρών

Μετά την Εθνική Γυναικών και η Εθνική Ανδρών είναι μια ανάσα από την πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η ομάδα του Κώστα Χριστοφιδέλη επικράτησε με 3-0 της Γεωργίας στο Ρούσταβι και θέλει 2 σετ κόντρα στην Βόρεια Μακεδονία για να προκριθεί.

Ακόμα ένας περίπατος, ακόμα πιο κοντά στο ερχόμενο Eurovolley για την Εθνική Ανδρών. Τα παιδιά του Κώστα Χριστροφιδέλη επικράτησαν και μέσα στην Γεωργία με 3-0 (16-25, 10-25, 15-25) μόλις σε 67 λεπτά και έκαναν το 3Χ3 στον 6ο προκριματικό όμιλο. Για την μαθηματική πρόκριση στα τελικά του Ευρωβόλεϊ 2026 η Ελλάδα θα χρειαστεί δύο σετ την προσεχή Τετάρτη (13/8, 20.00) κόντρα στην Βόρεια Μακεδονία στο κλειστό του Ρέντη.

Πρώτος σκόρερ του αγώνα ήταν ο Σταύρος Μούχλιας με 11 πόντους και σε ηλικία 17 ετών έκανε την πρώτη του επίσημη εμφάνιση με την Εθνική ανδρών. Να αναφερθεί ότι στην ίδια εξάδα βρέθηκαν ο Σπύρος με τον Άρη Χανδρινό και ο Δημήτρης με τον Σταύρο Μούχλια.

Διακύμανση:

1ο σετ: 5-8, 9-16, 14-21, 16-25

2ο σετ: 4-8, 6-16, 9-21, 10-25

3ο σετ: 4-8, 9-16, 11-21, 15-25

*Οι πόντοι της Γεωργίας προήλθαν από 22 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων και της Ελλάδας προήλθαν από 4 άσσους, 41 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (16-25, 10-25, 15-25) σε 67'

ΓΕΩΡΓΙΑ (Σόσο Λομπζανίτζε): Κουραζιάνι 4 (2/4 επ., 2 μπλοκ), Τσχομάρια 7 (7/24 επ., 53% υπ. - 26% άριστες), Λαζαρασβίλι 4 (4/13 επ., 39% υπ. - 9% άριστες), Ζακαϊντζε 3 (1/6 επ., 2 μπλοκ), Νουτσουμπίτζε 1 (1/4 επ.), Γκορντάτζε / Ντζελάντζε (λ, 47% υπ. - 18% άριστες), Νατσβισβίλι, Κατσιμπάγια 1 (1/3 επ.), Καμκαμίντζε, Τεντβοράντζε 5 (5/17 επ., Μπουρντούλι.

ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Χανδρινός Σπ. 10 (10/18 επ., 53% υπ. - 24% άριστες), Μούχλιας Δ. 10 (7/12 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Βουλκίδης 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Γαλιώτος 4 (1/2 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Βαϊόπουλος 6 (5/9 επ., 1 μπλοκ), Μούχλιας Σ. 11 (9/16 επ., 2 μπλοκ, 67% υπ. - 25% άριστες) / Χανδρινός Α. (λ, 100% υπ. - 100% άριστες), Τζιάβρας (λ), Χασμπάλα 1 (1/1 επ.), Θεοδόσης 5 (4/5 επ., 1 μπλοκ), Ανδρεόπουλος, Νανόπουλος 4 (3/9 επ., 1 άσσος).

Το πρόγραμμα:

1η αγωνιστική - Σάββατο 17 Αυγούστου 2024

Γεωργία - Βόρεια Μακεδονία 0-3 (12-25, 14-25, 18-25)

Ρεπό η Ελλάδα

2η αγωνιστική - Κυριακή 25 Αυγούστου 2024

Βόρεια Μακεδονία - Ελλάδα 1-3 (25-15, 18-25, 23-25, 20-25)

Ρεπό η Γεωργία

3η αγωνιστική - Πέμπτη 29 Αυγούστου 2024

Ελλάδα - Γεωργία 3-0 (25-14, 25-08, 25-16)

Ρεπό η Βόρεια Μακεδονία

4η αγωνιστική - Σάββατο 9 Αυγούστου 2025

Γεωργία - Ελλάδα 0-3 (16-25, 10-25, 15-25)

Ρεπό Βόρεια Μακεδονία

5η αγωνιστική - Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

20.00: Ελλάδα - Βόρεια Μακεδονία

Ρεπό η Γεωργία

6η αγωνιστική - Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

21.00: Βόρεια Μακεδονία - Γεωργία

Ρεπό η Ελλάδα.

Βαθμολογία

1. Ελλάδα 3 νίκες-0 ήττες, 9 βαθμοί, 9-1 σετ, 240-165 πόντοι

2. Βόρεια Μακεδονία 1 νίκη-1 ήττα, 3 βαθμοί, 4-3 σετ, 161-134 πόντοι

3. Γεωργία 0 νίκες-3 ήττες, 0 βαθμοί, 0-9 σετ, 123-225 πόντοι

*Την πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 2026 θα πάρουν από τους 7 προκριματικούς ομίλους οι 7 πρώτοι και οι 5 καλύτεροι δεύτεροι.