Το πρόγραμμα των Εθνικών ομάδων ανδρών και γυναικών στο European League 2026

Η CEV έκανε γνωστό το πρόγραμμα των Εθνικών ομάδων Ανδρών και Γυναικών στα European League.

Μετά την ανακοίνωση της CEV στην Γενική Συνέλευση στις 9 Νοεμβρίου στο Παρίσι για την κατάργηση του Golden & Silver European League το οποίο από το 2026 θα είναι ενιαίο, έγιναν γνωστές οι ομάδες που θα συμμετέχουν σε άνδρες και γυναίκες, το σύστημα διεξαγωγής και τα τουρνουά που θα συμμετέχουν οι χώρες της Ευρώπης.

Η Ελλάδα θα αγωνιστεί σε άνδρες και σε γυναίκες και θα φιλοξενήσει το δεύτερο από τα τρία συνολικά τουρνουά στα οποία θα συμμετέχει.

ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ EUROPEAN LEAGUE ΑΝΔΡΩΝ

Στο European League ανδρών θα συμμετέχουν 27 χώρες και θα λάβουν όλες μέρος απευθείας στην κανονική φάση της διοργάνωσης.

Θα υπάρξει κοινή βαθμολογία και τη πρόκριση στο final-6 της διοργάνωσης που θα γίνει από 1 έως 5 Ιουλίου 2026 θα πάρουν η διοργανώτρια χώρα της τελικής φάσης και οι 5 πρώτοι της βαθμολογίας.

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ EUROPEAN LEAGUE ΑΝΔΡΩΝ: Φινλανδία, Τσεχία, Ολλανδία, Ρουμανία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισραήλ, Ελβετία, Εσθονία, Σλοβακία, Ισπανία, Κροατία, Δανία, Σουηδία, Λετονία, Βόρεια Μακεδονία, Ουγγαρία, Αυστρία, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Λουξεμβούργο, Κόσοβο, Αζερμπαϊτζάν, Ισλανδία, Γεωργία, Βοσνία, Αλβανία.

ΤΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ

Πρώτο τουρνουά (05-07/06/2026 - Σουηδία): Σουηδία, Αζερμπαϊτζάν, Ελλάδα

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026

Ελλάδα - Σουηδία

Σάββατο 6 Ιουνίου 2026

Αζερμπαϊτζάν - Ελλάδα

Κυριακή 7 Ιουνίου 2026

Σουηδία - Αζερμπαϊτζάν

Δεύτερο τουρνουά (12-14/06/2026 - Ελλάδα): Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία, Ισραήλ

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026

Ισραήλ - Ελλάδα

Σάββατο 13 Ιουνίου 2026

Βόρεια Μακεδονία - Ισραήλ

Κυριακή 14 Ιουνίου 2026

Ελλάδα - Βόρεια Μακεδονία

Τρίτο τουρνουά (19-21/06/2026 - Λουξεμβούργο)

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026

Αυστρία - Λουξεμβούργο

Σάββατο 20 Ιουνίου 2026

Ελλάδα - Αυστρία

Κυριακή 21 Ιουνίου 2026

Λουξεμβούργο - Ελλάδα

ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ EUROPEAN LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Στο European League γυναικών θα συμμετέχουν 24 χώρες. Επειδή, όμως, δήλωσαν συμμετοχή 26 χώρες, θα πραγματοποιηθεί προκριματική φάση μεταξύ των τεσσάρων χωρών με το χαμηλότερο ράνκινγκ για να προκύψουν οι 24 χώρες.

Έτσι, στη προκριματική φάση που θα γίνει από 29 έως 31 Μαΐου 2026 θα αγωνιστούν η Δανία, το Λουξεμβούργο, η Αλβανία και η Λιθουανία που βρίσκονται χαμηλότερα στο ράνκινγκ. Θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε ένα τριήμερο τουρνουά. Ο πρώτος και ο δεύτερος της βαθμολογικής θα προκριθούν στην 24άδα της κανονικής φάσης του European League

Θα υπάρξει κοινή βαθμολογία και τη πρόκριση στο final-6 της διοργάνωσης που θα γίνει από 1 έως 5 Ιουλίου 2026 θα πάρουν η διοργανώτρια χώρα της τελικής φάσης και οι 5 πρώτοι της βαθμολογίας.

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ EUROPEAN LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Ρουμανία, Σουηδία, Σλοβενία, Ισπανία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Ελλάδα, Ελβετία, Φινλανδία, Κροατία, Αυστρία, Πορτογαλία, Βοσνία, Μαυροβούνιο, Αζερμπαϊτζάν, Λετονία, Ισραήλ, Εσθονία, Γεωργία, Κόσοβο, Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία, Δανία, Λουξεμβούργο, Αλβανία, Λιθουανία.

ΤΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Πρώτο τουρνουά (05-07/06/2026 - Κροατία): Κροατία, Ελλάδα, 1ος προκριματικής φάσης

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026

Ελλάδα - Κροατία

Σάββατο 6 Ιουνίου 2026

1ος προκριματικής φάσης - Ελλάδα

Κυριακή 7 Ιουνίου 2026

Κροατία - 1ος προκριματικής φάσης

Δεύτερο τουρνουά (12-14/06/2026 - Ελλάδα): Ελλάδα, Κόσοβο, Πορτογαλία

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026

Κόσοβο - Ελλάδα

Σάββατο 13 Ιουνίου 2026

Πορτογαλία - Κόσοβο

Κυριακή 14 Ιουνίου 2026

Ελλάδα - Πορτογαλία

Τρίτο τουρνουά (19-21/06/2026 - Εσθονία): Εσθονία, Ελλάδα, Λετονία

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026

Λετονία - Εσθονία

Σάββατο 20 Ιουνίου 2026

Ελλάδα - Λετονία

Κυριακή 21 Ιουνίου 2026

Εσθονία - Ελλάδα