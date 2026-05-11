Χρυσή πρωταθλήτρια Ευρώπης η Στέλλα Μαρεντάκη στο Μόναχο
Η Στέλλα Μαρεντάκη ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο επετειακό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ταεκβοντό που διεξάγεται στο Μόναχο, 50 χρόνια μετά την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας του αθλήματος.
Η Ελληνίδα αθλήτρια πανηγύρισε τον πρώτο μεγάλο τίτλο της σε επίπεδο γυναικών, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία της και δείχνοντας ότι βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του μεγάλου στόχου της, που είναι η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.
Η Μαρεντάκη πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία μέχρι τον τελικό. Στον γύρο των "16" επικράτησε με 2-0 της Τουρκάλας Ιζίλ Ζαφέρ, ενώ στη συνέχεια ξεπέρασε το εμπόδιο της Κροάτισσας Ντόρις Πόλε στα προημιτελικά. Στον ημιτελικό νίκησε με 2-0 τη Σέρβα αργυρή Ολυμπιονίκη Αλεξάντρα Πέρισιτς και εξασφάλισε τη θέση της στον μεγάλο τελικό.
Απέναντι στην αθλήτρια από την Ουγγαρία Λουάνα Μάρτον, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μπήκε δυνατά στον αγώνα και πήρε από νωρίς προβάδισμα στο σκορ. Παρά την προσωρινή ισοφάριση, κυριάρχησε πλήρως στον πρώτο γύρο και τον κατέκτησε με 16-6. Στον δεύτερο γύρο συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και με εντυπωσιακή εμφάνιση έφτασε στο 29-4, «κλειδώνοντας» το χρυσό μετάλλιο με 2-0.
