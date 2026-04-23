Σάκκαρη: Το μεσημέρι της Παρασκευής στη δική της πρεμιέρα στη Μαδρίτη
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε την αρχή και σειρά παίρνει η Μαρία Σάκκαρη για να κάνει τη δική της πρεμιέρα στο Masters της Μαδρίτης. Η 30χρονη Ελληνίδα έχοντας περάσει bye τον 1ο γύρο, θα συναντήσει μια παλιά της γνώριμη, την Καρολίνα Πλίσκοβα στον 2ο γύρο.
Η 34χρονη Τσέχα νίκησε στον 1ο γύρο την αυστριακή Σάνια Κράους με 2-6, 6-1, 6-4 και θα βρεθεί στον δρόμο της Σάκκαρη, σε ένα παιχνίδι που θα ανοίξει το πρόγραμμα της Παρασκευής (24/4) στο court 3 και θα αρχίσει στις 12:00 ώρα Ελλάδας.
Η Πλίσκοβα, άλλοτε Νο.1 στον κόσμο, πλέον βρίσκεται στο Νο.197 της παγκόσμιας κατάταξης. Με τη Σάκκαρη θα αναμετρηθεί για 8η φορά, με το σκορ να είναι στο 4-3 υπέρ της Τσέχας. Η νικήτρια στον 3ο γύρο στο Masters της Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει την Ελίζ Μέρτενς ή την Αλεξάντρα Ιάλα, σε ένα παιχνίδι που θα ακολουθήσει αυτό των Σάκκαρη και Πλίσκοβα.
