Συνάντηση... κορυφής στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου! Μπέλιγχαμ, Κουρτουά, Ναδάλ και Σίνερ έπαιξαν τένις στην έδρα της Βασίλισσας με αφορμή το «Mutua Madrid Open», που διεξάγεται στη Μαδρίτη.

Το χωμάτινο court που έχει τοποθετηθεί στο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ρεάλ υποδέχθηκε τα δύο αστέρια των Λος Μπλάνκος και τους δύο κορυφαίους τενίστες, σε μια αναμέτρηση που είχε ως... διαιτητή τον ισχυρό άντρα των Μαδριλένων, Φλορεντίνο Πέρεθ.

Οι δύο παίκτες της ισπανικής ομάδας δοκίμασαν τις... ικανότητες τους στο τένις, σε μια «φιλική αναμέτρηση», που μαγνήτισε τους υποστηρικτές και των δύο αθλημάτων. Να υπενθυμίσουμε πως ο Βέλγος κίπερ είναι τραυματίας το τελευταίο διάστημα και δε βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια της ομάδας του.

Να σημειωθεί πως ο θρύλος της αντισφαίρισης, Ράφα Ναδάλ, είναι ένθερμος οπαδός των Μερένχες και γνωστός... θαμώνας των αγώνων της Ρεάλ. To «Mutua Madrid Open» ξεκίνησε στις 20 Απριλίου και θα ολοκληρωθεί στις 3 Μαΐου.

