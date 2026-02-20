H Ελίνα Σβιτόλινα έπειτα από τρίωρη μονομαχία νίκησε την Κόκο Γκοφ με 2-1 σετ και με αντίπαλο την Τζέσικα Πεγκούλα θα διεκδικήσει τον τίτλο στο WTA 1000 στο Ντουμπάι.

Η Ελίνα Σβιτόλινα ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι των ημιτελικών στο WTA 1000 στο Ντουμπάι, με την Ουκρανή να επικρατεί επί της Κόκο Γκοφ με 6-4, 6-7(13), 6-3 σε ένα θρίλερ τριών ωρών.

Η Σβιτόλινα επιστρέφει σε τελικό τουρνουά WTA 1000 για πρώτη φορά μετά το 2018, φθάνοντας στις 24 νίκες στο Ντουμπάι, τις περισσότερες από κάθε άλλη παίκτρια.

Χαρακτηριστικό της μάχης με την Κόκο Γκοφ ήταν το tie break στο 2ο σετ, που πήρε η Αμερικανίδα με 17-15, ισοφαρίζοντας τον ημιτελικό.

Η Σβιτόλινα στον τελικό του Σαββάτου (21/2, 17:00) θα διεκδικήσει τον 20ό τίτλο της καριέρας της, αλλά και την άνοδο στο Νο.7 της παγκόσμιας κατάταξης.

Αντίπαλός της θα είναι η Τζέσικα Πεγκούλα, η οποία νωρίτερα επικράτησε επί της Αμάντα Ανισίμοβα με 1-6, 6-4, 6-3. Η Πεγκούλα με τη σειρά της θα παίξει για τον 10ο τίτλο της καριέρας της και μετά την πρόκριση στον τελικό διατήρησε τη θέση της στο Νο.5 της παγκόσμιας κατάταξης.