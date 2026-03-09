Ο κόσμος του Παναιτωλικού γιορτάζει στο κέντρο της πόλης τα 100 χρόνια του συλλόγου.

«100 χρόνια κίτρινα και μπλε». Χιλιάδες οπαδοί του συλλόγου μετά το νικηφόρο ματς με την Κηφισιά με 2-1, γιορτάζουν στο κέντρο της πόλης τον έναν αιώνα ζωής του Παναιτωλικού.

Το καμάρι του Αγρινίου στην πόλη του ζει μία βραδιά όνειρο. Η πόλη εδώ και μία εβδομάδα με διάφορες εκδηλώσεις βιώνει ένα απίστευτο κλίμα ευφορίας και αυτό κορυφώθηκε με τη σημαντική νίκη της ομάδας του Γιάννη Αναστασίου.

Χιλιάδες οπαδοί, λοιπόν, έχουν κατακλύσει το κέντρο της πόλης. Πήγαν με πορεία από το γήπεδο στην κεντρική πλατεία κι εκεί θα κορυφωθεί η γιορτή με ένα μεγάλο σόου με πυροτεχνήματα.

Το Gazzetta δίνει φυσικά το παρών στη μεγάλη γιορτή κι έχει καταγράψει τον ενθουσιασμό των φίλων του Παναιτωλικού.

Δείτε βίντεο

🟡🔵 Πορεία των φίλων του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο.



📹 Βασίλης Μπαλατσός pic.twitter.com/3kjLlgHQRz March 9, 2026