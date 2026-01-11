Την ημέρα και την ώρα της πρεμιέρας της έμαθε η Μαρία Σάκκαρη στο τουρνουά της Αδελαΐδας, πριν τη συμμετοχή της στο Australian Open...

Η Μαρία Σάκκαρη μετά τις αγωνιστικές υποχρεώσεις με την Team Hellas στο United Cup θα λάβει μέρος στο τουρνουά της Αδελαΐδας. Αυτό θα αποτελέσει μία καλή προετοιμασία ενόψει της συμμετοχής της στο πρώτο Grand Slam της σεζόν, Australian Open.

Η Ελληνίδα τενίστρια στο πλαίσιο της πρεμιέρα της στο τουρνουά της Αυστραλίας έμαθε την ώρα και τη μέρα για το πρώτο σερβίς της χρονιάς σε τουρνουά της WTA. Απέναντί της θα βρεθεί η Ντάρια Κασάτκινα, με την οποία θα διεκδικήσει το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του θεσμού.

Όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές το ματς είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει περίπου στις 10:00 ώρα Ελλάδας και θα κλείσει το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας. Οι δύο τενίστριες θα βρεθούν για 6η φορά αντιμέτωπες με την 28χρονη Ρωσίδα να μετρά τέσσερις νίκες κόντρα στη Σάκκαρη.

Η νικήτρια της αναμέτρησης θα παίξει στον δεύτερο γύρο με την Εκατερίνα Αλεξαντρόβα.

Το κανάλι της μετάδοσης του αγώνα της Σάκκαρη

Η αναμέτρηση της Μαρία Σάκκαρη και όλες της οι προσπάθειες στο τουρνουά της Αδελαΐδας θα μεταδοθούν από τα κανάλια Novasports. Όσον αφορά το ματς κόντρα στην Κασάτκινα θα μεταδοθεί από το Novasports 6.