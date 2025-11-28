Η Έλενα Ριμπάκινα έβγαλε τους περισσότερους άσους μέσα στο 2025, η Κόκο Γκοφ συνέχισε να έχει πρόβλημα στο σερβίς, έχοντας με διαφορά τα περισσότερα διπλά λάθη.

Η χρονιά για την Έλενα Ριμπάκινα είχε πολλές μεταπτώσεις, όμως ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, την κατάκτηση του τίτλου στα WTA Finals στο Ριάντ και στον τελικό απέναντι στην Αρίνα Σαμπαλένκα.

Η νέα χρονιά θα βρει τη Ριμπάκινα στο Νο.5 της παγκόσμιας κατάταξης, με τη Μοσχοβίτισσα που αγωνίζεται για το Καζακστάν, να ολοκληρώνει τη σεζόν με ένα εξαιρετικό στατιστικό, βασιζόμενο στο σερβίς, συγκεκριμένα είχε 516 άσους στα 76 παιχνίδια που έδωσε, δηλαδή είχε μέσο όρο 6,79 άσους ανά παιχνίδι.

Η Ριμπάκινα έγινε η πρώτη παίκτρια μετά την Καρολίνα Πλίσκοβα το 2016 που έφτασε τους 500+ άσους και ήταν πολύ μπροστά από τις υπόλοιπες παίκτριες στo tour σε αυτόν τον τομέα.

Πιο κοντά ήταν η Λίντα Νόσκοβα με 373 άσους, ενώ από τις παίκτριες που βρίσκονται στο Top 10, η Αρίνα Σαμπαλένκα είχε 302, η Ίγκα Σβιόντεκ 243, ενώ μόλις 80 σε 65 αγώνες είχε η Τζασμίν Παολίνι.

Οι άσοι για το Τop 10 και τη Σάκκαρη

1.Αρίνα Σαμπαλένκα 302 (76 αγώνες)

2.Ίγκα Σβιόντεκ 243 (80)

3.Κόκο Γκοφ 188 (65)

4.Αμάντα Ανισίμοβα 220 (63)

5.Ελενα Ριμπάκινα 516 (76)

6.Τζέσικα Πεγκούλα 193 (74)

7.Μάντισον Κις 225 (53)

8.Τζασμίν Παολίνι 80 (65)

9.Μίρα Αντρέεβα 168 (56)

10.Εκατερίνα Αλεξαντρόβα 339 (73)

52.Μαρία Σάκκαρη 138 (47)



Η «αχίλλειος πτέρνα» στο παιχνίδι για την Κόκο Γκοφ παρέμεινε το σερβίς και το 2025. Κι αυτό αντικατοπτρίζεται στα διπλά λάθη, η Αμερικανίδα το 2024 ήταν η μόνη παίκτρια που υπέπεσε σε περισσότερα από 400 διπλά αβίαστα λάθη, φθάνοντας στα 430, ανάλογη ήταν και η επίδοσή της και στη φετινή χρονιά.

Η είκοσι ενός ετών παίκτρια είχε 431 αβίαστα λάθη, παρότι τον Αύγουστο προχώρησε σε μια κίνηση για να δώσει λύση ή να μειώσει το μέγεθος του προβλήματος, όταν έλυσε τη συνεργασία της με τον Ματ Ντέιλι και προσέλαβε τον ειδικό στη βιομηχανική Γκάβιν ΜακΜίλαν.

Τα διπλά λάθη για το Τop 10 και τη Σάκκαρη