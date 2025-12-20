ΠΑΟΚ - Αμύντας 77-73: Άλμα παραμονής στο... θρίλερ!
Ο ΠΑΟΚ και ο Αμύντας συναντήθηκαν στη Θεσσαλονίκη σε ένα πολύ... καυτό ματς που περίμενε μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα για να κριθεί. Στο φινάλε, ο «Δικέφαλος» ήταν εκείνος που χαμογέλασε, παίρνοντας μια τεράστια νίκη με 77-73.
Για τον ΠΑΟΚ ξεχώρισε η Μέιμπρι, που τελείωσε το παιχνίδι με 22 πόντους, ενώ και η Γουίλιαμς, έκανε αισθητή την παρουσία της με double double (12 πόντοι, 12 ριμπάουντ). Από τον Αμύντα, η Γκίλντεϊ πάλεψε σχεδόν μόνη της, σημειώνοντας 24 πόντους, μοιράζοντας 6 ασίστ και μαζεύοντας 4 ριμπάουντ, χωρίς όμως να μπορέσει να αλλάξει την έκβαση της αναμέτρησης.
Όλα κρίθηκαν στο τέλος με την Μπεχ να δίνει προσωρινό προβάδισμα στον Αμύντα (68-71), όμως η Μέιμπρι απάντησε με μεγάλο τρίποντο για το 71-71, δύο λεπτά πριν από τη λήξη. τα τελευταία δευτερόλεπτα, με το σκορ στο 73-73, ο ΠΑΟΚ έδειξε μεγαλύτερη ψυχραιμία. Η Μέιμπρι πέτυχε ένα εξαιρετικά δύσκολο καλάθι τρία δευτερόλεπτα πριν το τέλος, γράφοντας το 75-73, ενώ στη συνέχεια η Τσιχλάκη σφράγισε τη νίκη με δύο εύστοχες βολές.
Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «ασπρόμαυρες» ανέβηκαν στο 3-7 και έκαναν αποφασιστικό βήμα για την παραμονή τους στην κατηγορία, αφήνοντας τον Αμύντα στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 1-9.
Τα δεκάλεπτα: 15-17, 38-40, 56-59, 77-73
