H Aρίνα Σαμπαλένκα πέτυχε το δύο στα δύο, στο κόλπο πρόκρισης η Κόκο Γκοφ στα ημιτελικά στα WTA Finals στο Ριάντ

Δεύτερη αγωνιστική για το «Στέφανι Γκραφ» Γκρουπ την Τρίτη (4/11) στα WTA Finals στο Ριάντ, με την Αρίνα Σαμπαλένκα να διπλασιάζει τις νίκες της και την Κόκο Γκοφ να ανοίγει λογαριασμό και να διατηρεί τις ελπίδες πρόκρισης στα ημιτελικά.

Η Σαμπαλένκα νίκησε την Τζέσικα Πεγκούλα με 6-4, 2-6, 6-3 για το δύο στον όμιλο κι έχει τον κύριο λόγο προκειμένου να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά από την πρώτη θέση στον όμιλο.

Η Κόκο Γκοφ μετά την ήττα από την Πεγκούλα με 2-1 σετ στην πρεμιέρα, νίκησε την Τζασμίν Παολίνι με 6-3, 6-2 και διατήρησε τις δικές της ελπίδες πρόκρισης.

The defending champion is on the board! 💥@CocoGauff defeats Paolini 6-3, 6-2 and secures her first group win. #WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/BOdeFbSsqp November 4, 2025

Η Αμερικανίδα είναι η κάτοχος του τίτλου και την Πέμπτη (6/11) στην 3η και τελευταία αγωνιστική θα αντιμετωπίσει τη Σαμπαλένκα, ενώ η Πεγκούλα θα παίξει με την Παολίνι, που μετά τις δύο ήττες δεν μπορεί να συνεχίσει στη διοργάνωση.

Eye of the tiger ! 😤@SabalenkaA battles past Pegula in a three set match 6-4, 2-6, 6-3. #WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/OwCDYLcfQQ November 4, 2025

Η βαθμολογία

«Στέφανι Γκραφ» Γκρουπ

1.Σαμπαλένκα 2-0 (4-1 σετ)

2.Πεγκούλα 1-1 (3-3 σετ)

3.Γκοφ 1-1 (3-2 σετ)

4.Παολίνι 0-2 (0-4 σετ)

Οι Σβιόντεκ και η Ανισίμοβα για μια θέση στα ημιτελικά

Την Τετάρτη (5/11) ολοκληρώνεται το «Serena Williams» Γκρουπ, η Έλενα Ριμπάκινα αντιμετωπίζει τη Μάντισον Κις και η Ίγκα Σβιόντεκ την Αμάντα Ανισίμοβα, με τη νικήτρια αυτού του αγώνα να περνά στα ημιτελικά.

Η βαθμολογία