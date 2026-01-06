Απίστευτο: Ο Όσιμεν τα... έχωσε στον Λούκμαν επειδή δεν του έδωσε πάσα και λίγο νωρίτερα είχε σκοράρει από ασίστ του

Ένα σκηνικό που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους φίλους του ποδοσφαίρου διαδραματίστηκε στο παιχνίδι της Νιγηρίας και ανάμεσα στον Βίκτορ Όσιμεν και Αντεμόλα Λούκμαν.

Η Νιγηρία έκλεισε μία θέση στα προημιτελικά του Copa Africa καθώς επικράτησε εύκολα με 4-0 της Μοζαμβίκης έχοντας και ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αντεμόλα Λούκμαν με ένα γκολ και δύο ασίστ στο συγκεκριμένο παιχνίδι αλλά και τον Βίκτορ Όσιμεν που βρήκε δύο φορές δίχτυα.

Ωστόσο αμφότεροι έγιναν για μία στιγμή αρνητικοί πρωταγωνιστές του αγώνα μετά από ένα έντονο διάλογο που είχαν μεταξύ τους κατά τη διάρκεια του αγώνα.

😳 Drama on the pitch! 🇳🇬



Victor Osimhen had a quarrel with his teammate Lookman.



Crazy but this same Lookman provided him assist for his second goal earlier. #AFCONwithMicky#AFCON2025 #SuperEagles pic.twitter.com/kNIoEeKKPv — Micky Jnr (@MickyJnr__) January 5, 2026

Όλα ξεκίνησαν στο 64ο λεπτό, με το σκορ στο 3-0, όταν ο Λούκμαν δεν έδωσε πάσα στην συμπατριώτη του και αποφάσισε να τελείωσε ο ίδιος τη φάση. Τότε ο έμπειρος επιθετικός πήγε πάνω του και με αρκετά έντονο ύφος φάνηκε να του τη λέει για τη συγκεκριμένη φάση, με τον Λούκμαν να δείχνει επίσης τον εκνευρισμό του για αυτή την κίνηση.

Μάλιστα νωρίτερα, ο Λούκμαν ήταν ο άνθρωπος που έκανε την ασίστ για να πετύχει το δεύτερο τέρμα του στο ματς ο Όσιμεν και να ανεβάσει τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Μάλιστα ο ομοσπονδιακός προπονητής των «αετών» αποφάσισε να βγάλει λίγα λεπτά αργότερα, αφήνοντας μόνο τον Λούκμαν στον αγωνιστικό χώρο (έκανε την ασίστ στο 4-0).

Βέβαια, με τη λήξη του αγώνα, ο Λούκμαν μίλησε στη μεικτή ζώνη και τόνισε ότι ο Όσιμεν είναι σαν αδερφός του και ότι αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο.