Ξέσπασε η Μαρία Σάκκαρη! Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια απογοητευμένη από τα πειλητικά μηνύματα που δέχθηκε μετά την ήττα της από τη Λέιλα Φερνάντεζ στον πρώτο γύρο του Τόκιο, πήρε την απόφαση να δημοσιοποιήσει και το περιεχόμενο και τους αποστολείς και έδωσε... ραντεβού για το 2026!

Σε μια κίνηση, ενδεικτική της απόγνωσής της η οποία πηγάζει από την ανθρώπινη ανοησία, που δεν γνωρίζει και... σύνορα, προχώρησε η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, Μαρία Σάκκαρη.

Συγκεκριμένα, η απόλυτη πρωταθλήτρια στη χώρα μας, αποφάσισε να δημοσιοποιήσει το περιεχόμενο των υβριστικών, προσβλητικών και απειλητικών μηνυμάτων που έχει δεχθεί από το πρωί της Τρίτης (21/10), όταν υπέστη την ηττα από τη Λέιλα Φερνάντεζ με 7-6 (5), 6-4 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά στο Τόκιο.

Η 30χρονη Ελληνίδα τενίστρια είχε προηγηθεί και στα δύο σετ, όμως δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα. Στο πρώτο σετ ήταν μπροστά με 5-2, αλλά το έχασε στο tiebreak με 7-6 (5), ενώ στο δεύτερο προηγήθηκε 4-2 πριν τελικά ηττηθεί με 6-4.

Για αυτόν τον λόγο, την επόμενη ημέρα, η Σάκκαρη δέχθηκε προσβλητικά και απειλητικά μηνύματα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από μερίδα χρηστών, με ορισμένα από αυτά να περιλαμβάνουν προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, ακόμα και απειλές. Μάλιστα, η Μαρία Σάκκαρη δεν δημοσιοποίησε μόνο τα μηνύματα, αλλά και τους αποστολείς που προχώρησαν στις εν λόγω ενέργειες.

H απάντηση της Σάκκαρη και η ανακοίνωση της για το τέλος της σεζόν

Βέβαια, εκτός από τα μηνύματα, η κορυφαία αθλήτρια έστειλε και ένα μήνυμα, δείχνοντας από τη μία ότι στέκεται πολύ δυνατή απέναντι σε αυτές τις αήθεις επιθέσεις και από την άλλη, έδωσε το ραντεβού για την επάνοδό της στα κορτ από το 2026:

«Συνήθως δεν το κάνω αυτό, αλλά ήθελα απλώς να μοιραστώ λίγα λόγια. Δεν υπάρχει πραγματικά τίποτα να πω για το μήνυμα που έλαβα μετά τον αγώνα μου, κάθε τενίστας τα λαμβάνει καθημερινά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ήταν μια δύσκολη σεζόν, σίγουρα από την πλευρά των δικών μου προσδοκιών. Δεν ήταν εύκολο να το αποδεχτώ αυτό, μετά από χρόνια συμμετοχής σε αγώνες υψηλού επιπέδου. Είμαι ευγνώμων στους ανθρώπους γύρω μου και στους οπαδούς μου που συνεχίζουν να πιστεύουν σε μένα. Δεν ήταν η σεζόν που ήλπιζα, αλλά έρχονται καλά πράγματα. Και σε όλους όσους αμφιβάλλουν για μένα, ο στόχος μου είναι να αποδείξω ότι έχετε δίκιο. Τα λέμε το 2026».

Τα απειλητικά μηνύματα προς τη Σάκκαρη