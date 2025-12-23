Το Α.Σ.Α.Π μας προσκαλεί στο Χριστουγεννιάτικο Σπιτάκι του!
Το Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής ανοίγει τις πόρτες του Χριστουγεννιάτικου Σπιτιού του το ερχόμενο Σάββατο 27/12 στην Πλατεία της Αγίας Παρασκευής από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ και διοργανώνει μια πλειάδα δράσεων για μικρούς και μεγάλους.
Οι δράσεις που έχει σχεδιάσει περιλαμβάνουν: Πίστα Δεξιοτεχνίας, για τους μικρούς μας ποδηλάτες, Kids Athletics με στιβική πίστα για τα παιδιά, παιδικό Secret Santa όπου όποιος θέλει θα μπορεί να φέρει ένα δώρο εώς τις 12:30 στο σπιτάκι, με την κλήρωση για το μοίρασμα των δώρων να γίνεται στις 21:00, αλλά και Secret Santa για ενήλικες, όπου όποιος επιθυμεί θα αφήσει το δώρο του στο ίδιο σπιτάκι μέχρι τις 20:30, με την κληρωση να πραγματοποιείται στις 21:00. Τέλος, θα γίνει συλλογή τροφίμων για το Κοινωνικό Μαγειρίο και ειδών πρώτης ανάγκης για το κοινωνικό παντοπωλείο του δήμου.
Ελάτε να ζήσουμε όλοι την μαζί την μαγεία των Χριστουγέννων!
