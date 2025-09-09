Η αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη με τη Έλσα Ζακεμό διεκόπη οριστικά από τους διοργανωτές και αναμένεται να επαναπρογραμματιστεί την Τετάρτη (10/9)

Δύο ώρες μετά την επεισοδιακή διακοπή του αγώνα ανάμεσα στη Μαρία Σάκκαρη και την Έλσα Ζακεμό, οι διοργανωτές αποφάσισαν να αναβάλλουν τη συνέχεια της αναμέτρησης για την Τετάρτη (10/9).

Οι καιρικές συνθήκες στην πόλη του Μεξικού δεν επέτρεψαν να διεξαχθεί το ματς για τον πρώτο γύρο στο τουρνουά της Γουαδαλαχάρα. Αυτό είχε ως συνέπεια το ματς της Ελληνίδας τενίστριας να διακοπεί και εν τέλει ν' αλλάξει ημερομηνία η συνέχειά του.

Όπως έκαναν, ήδη, γνωστό οι υπεύθυνοι του τουρνουά το ματς μεταφέρθηκε για τα ξημερώματα της Τετάρτη (10/9). Πιο συγκεκριμένα θα είναι ο δεύτερος αγώνας στο κεντρικό court έπειτα από αυτό ανάμεσα στις Ζεϊνέπ Σονμέζ και Τατιάνα Μαρία.

Αυτό σημαίνει πως η επανέναρξη του ματς ανάμεσα σε Σάκκαρη και Ζακεμό αναμένεται περίπου μία ώρα μετά μεσάνυχτα (01:00 ώρα Ελλάδας). Σημειώνεται πως μέχρι τη διακοπή του αγώνα οι δύο τενίστριες είχαν παίξει πέντε games με την 22χρονη Γαλλίδα να προηγείται με 4-1 έχοντας πετύχει δύο breaks.