Betsson Super Cup: Μία αληθινή γιορτή

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ για τα δρώμενα γύρω από τον αυριανό (3/1, 17:00) τελικό του Super Cup.

Το απόγευμα του Σαββάτου (3/1, 17:00) το Super Cup Ελλάδος αναβιώνει μετά από 18 χρόνια, με τον ΟΦΗ να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο Ηράκλειο και τους «ερυθρόλευκους» πριν λίγο να ανακοινώνουν την αποστολή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΠΟ εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας ενημερώνει για τα δρώμενα που θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο αυτής της γιορτής.

Αναλυτικά:

Τη μοναδική εμπειρία ενός αγώνα που θα απονείμει το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς, αλλά και που θα αφήσει έντονο πολιτισμικό αποτύπωμα, προσφέρει το Betsson Super Cup.

Κατά την είσοδό τους στο Πραγκρήτιο Στάδιο, οι φίλαθλοι θα γίνονται δεκτοί υπό τους ήχους μαντινάδων αφιερωμένων στο Betsson Super Cup από τους μουσικούς Νίκο Τζουλιαδάκη, Αντώνη Παπαδάκη, Ζαχαρία Μαθιουδάκη και Ιωάννη Παπαδάκη, πλαισιωμένους από χορευτική κρητική παρέα. Οι στίχοι και οι μαντινάδες γράφτηκαν ειδικά για τη διοργάνωση από την κορυφαία λαϊκή μαντιναδολόγο, Δέσποινα Σπαντιδάκη.

Η είσοδος του τροπαίου και της επίσημης μπάλας στον αγωνιστικό χώρο θα πραγματοποιηθεί από δύο πιστούς φιλάθλους και ενεργούς εκπροσώπους της κοινότητας ΑμεΑ, τον Γιάννη Αλαμπασύνη και τον Γιώργο Ψυχογιουδάκη, οι οποίοι θα εκπέμψουν ένα ισχυρό μήνυμα συμπερίληψης.

Το τελετουργικό θα εμπλουτιστεί με:

Κάλαντα από ομάδα παιδιών του Λαογραφικού Ομίλου «Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης», με τη συμμετοχή των μουσικών Αντώνη Μαρτσάκη, Νίκου Μαρεντάκη, Κώστα Κακουδάκη και Μιχάλη Πετσάκη.

Υποδοχή του τροπαίου από τη βραζιλιάνικη ομάδα κρουστών Batala Creta.

Παραδοσιακές ασκομαντούρες από τον Φραγκίσκο Μπαλτζάκη, μαζί με τους Χρήστο Νησωτάκη, Μιχάλη Κουτεντάκη, Ιωάννη Κάββαλο και Μηνά Αδικημενάκη.

Χορευτικά δρώμενα από τον Λαογραφικό Όμιλο «Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης».

Την επιμέλεια του τελετουργικού και των πολιτιστικών δράσεων εντός γηπέδου έχει αναλάβει η Πολιτισμολόγος, Βούλα Νεονάκη.